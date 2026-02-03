Suedia şi Danemarca vor achiziţiona împreună sisteme de apărare antiaeriană pentru Ucraina

<1 minut de citit Publicat la 14:26 03 Feb 2026 Modificat la 14:28 03 Feb 2026

Suedia și Danemarca se numără printre principalii susținători ai Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse. sursa foto: Getty

Suedia și Danemarca au decis să cumpere și să trimită împreună Ucrainei sisteme de apărare antiaeriană, într-un pachet evaluat la 2,5 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 290 de milioane de dolari. Anunțul a fost făcut de miniștrii apărării din cele două state, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Partea suedeză va contribui cu 2,1 miliarde de coroane pentru achiziția sistemelor Tridon, produse de BAE Systems Bofors, filiala suedeză a grupului din industria de apărare.

Danemarca va asigura restul sumei, aproximativ 500 de milioane de coroane, a precizat ministrul suedez al apărării, Pal Jonson.

„Aceasta înseamnă că Ucraina poate să dezvolte un batalion de apărare antiaeriană dacă doreşte”, a spus Jonson într-o conferinţă de presă comună cu omologul său danez, Troels Lund Poulsen, la Goteborg, în Suedia.

„Aceste achiziţii nu doar că vor sprijini Ucraina pe câmpul de luptă cu mai multe materiale, ci şi vor consolida capacitatea de producţie a Suediei”, a mai adăugat acesta.

Suedia și Danemarca se numără printre principalii susținători ai Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse, acordând sprijin militar și umanitar încă din primele zile ale conflictului.