Suedia va expulza imigranţii care nu duc o „viaţă cinstită”: „Legăturile cu extremismul violent indică carențe morale”

Imigranții care nu duc o „viață cinstită” vor avea permisele de ședere retrage și vor fi expulzați mai ușor din Suedia. Guvernul de la Stockholm a prezentat, marți, proiectul de lege prevede exemple de viață necinstită precum: munca la negru, neplata amenzilor, dar și legături cu extremismul violent care reflectă „carențe morale”, relatează Agerpres.

Executivul de dreapta condus de premierul Ulf Kristersson a ajuns la putere în 2022 după promisiuni de campanie electorală despre înăsprirea politicii de imigraţie. Cabinetul a propus recent o serie de reforme pe care încearcă să le treacă prin parlament înaintea alegerilor legislative din septembrie.

Exemple de viață „necinstită”

Ministrul pentru migraţie, Johan Forssell, a explicat într-o conferinţă de presă, potrivit AFP, că „respectarea legilor şi regulilor se înţelege de la sine, dar trebuie să se înţeleagă de la sine şi că vom face tot ce putem pentru a trăi responsabil şi a nu face rău ţării noastre”.

„De exemplu, dacă nu vă plătiţi datoriile, dacă nu vă conformaţi deciziilor autorităţilor suedeze, dacă abuzaţi de sistemul de alocaţii, dacă obţineţi un permis de şedere suedez prin mijloace frauduloase (...) nu aveţi dreptul să vă aflaţi aici”, a spus ministrul.

Guvernul a dat şi alte exemple, cum ar fi munca la negru sau neplata amenzilor.



„Declaraţiile - adică ceea ce spune sau exprimă cineva - nu trebuie considerate o dovadă de necinste prin ele însele, dar pot fi un indiciu de exemplu, despre legături cu extremismul violent, iar acesta poate fi un indiciu de carenţe morale”, a susţinut în faţa presei Ludvig Aspling, purtător de cuvânt pe probleme de politică migraţionistă al partidului anti-imigraţie Democraţii din Suedia, care susţine guvernul.



Executivul mai propune totodată ca permisele de şedere să poată fi retrase în situaţii cum ar fi cele în care migranţii sunt consideraţi o ameninţare sau dacă se dovedeşte că au făcut afirmaţii false în cereri.



Dacă Parlamentul adoptă noua legislaţie, aceasta va intra în vigoare din 13 iulie.