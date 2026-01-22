„Suntem complet izolaţi”. Regiunea rusă Kamceatka cere ajutorul Moscovei, după ninsori istorice care au paralizat viaţa a mii de oameni

Furtunile de zăpadă extreme produse în Peninsula Kamceatka sunt extrem de rare, cel mai recent eveniment similar având loc la începutul anilor 1970 FOTO: Hepta

Regiunea Kamceatka din Rusia, denumită "țara focului și a gheții", datorită faimoșilor săi ghețari și vulcani, s-a confruntat cu ninsori istorice, în ultimele zile, care au paralizat viața a zeci de mii de oameni, determinându-i pe aceştia să ceară ajutor Moscovei, notează Moscow Times. Troienele de zăpadă au ajuns la înălţimi 2 metri şi jumătate, iar regiunea a fost "ruptă", practic, de restul ţării.

Localnicii din capitala regională Petropavlovsk-Kamchatsky vorbesc despre cartiere întregi îngropate în zăpadă și drumuri necurăţate şi înfundate, care au împiedicat totul, de la ambulanțe și mașini pompierilor până la transportul alimentelor de bază, pe măsură ce s-au acumulat troiene de zăpadă de până la 2 metri şi jumătate.

› Vezi galeria foto ‹

Regiunea rusă Kamceatka cere ajutorul Moscovei, după ninsori istorice. Sursa foto: Hepta

"Unele cartiere au fost complet izolate. În unele zone, au existat pene de curent și criză de apă”, a declarat un locuitor din Petropavlovsk-Kamchatsky pentru sursa amintită. „Condițiile au fost și sunt mult mai rele în multe așezări mai mici”, a adăugat el.

Imaginile au arătat oameni cățărându-se sau chiar sărind din blocurile lor prin ferestre, deoarece intrările în clădirile lor erau blocate de zăpadă.

„Trotuarele abia dacă există. În schimb, oamenii sunt forțați să meargă pe cărări înguste, deasupra unor bancuri uriașe de zăpadă, uneori aproape atingând liniile electrice”, a spus un alt localnic.

Nu au suficiente echipamente de deszăpezire

Guvernatorul regional, Vladimir Solodov, a recunoscut marți că Kamceatka nu are suficiente echipamente de deszăpezire și a descris situația de pe drumuri ca fiind „critică”. Mașinile nu au putut trece din cauza drumurilor necurăţate, împiedicând nu doar deplasarea oamenilor, ci și a serviciilor de urgență.

Unii locuitori au asociat drumurile blocate cu un incendiu mortal de la sfârșitul lunii decembrie, care a ucis doi adulți și doi copii, spunând că serviciile de urgență nu au reușit să ajungă la fața locului la timp.

Localnicii rămân şi fără mâncare

Accesul la alimente a devenit, de asemenea, o preocupare tot mai mare. O femeie din Kamchatka s-a plâns că un magazin local „nu are produse esențiale, cum ar fi pâine sau produse lactate. Rafturile sunt goale, ca în perioada sovietică”, a scris ea.

Persoanele în vârstă, în special cele care locuiesc singure, au fost blocate în case și s-au bazat pe voluntari pentru livrarea alimentelor.

Autoritățile locale au declarat săptămâna trecută că „situația era stabilă în magazinele mai mari”, dar au recunoscut că „magazinele mai mici și cele cu o logistică mai complexă continuă să se confrunte cu lipsuri”.

Cel puțin doi bărbați au murit în Petropavlovsk-Kamchatsky după ce au fost loviți de zăpada căzută de pe acoperișuri în urma viscolelor.

"Rafturile magazinului sunt goale, ca în perioada sovietică” - s-a plâns o femeie. Sursa foto: Hepta

Moscova trimite un avion cu marfă

Starea de urgență a rămas în vigoare în oraș începând de joi, când primul lot de echipamente suplimentare de deszăpezire a sosit în regiune. Ministerul Apărării din Rusia a declarat, de asemenea, joi că va trimite un avion de marfă An-124 Ruslan, cel mai mare avion de marfă operațional din lume, pentru a livra echipamente grele de deszăpezire în Kamchatka.

Școlile din Petropavlovsk-Kamchatsky vor funcţiona în regim "remote" până săptămâna viitoare, au declarat autoritățile.

Într-o întâlnire televizată cu președintele Vladimir Putin, miercuri, Solodov, guvernator regional, a susținut că situația „revine la normal”.

Yelena Solovey, localnică, a criticat, de asemenea, reacția autorităților, spunând că amploarea problemei ar fi putut fi evitată.

„Nu ar exista zăpadă de metri înălțime dacă ar fi fost îndepărtată în loc să fie lăsată să se adune”, a scris Solovey pe VKontakte, întrebând ce s-a întâmplat cu echipamentul care trebuia să fie folosit pentru curățarea zăpezii în regiune.

„Acum strigăm întregii Rusii că nu există echipament”, a spus ea.