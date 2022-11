Gestul suporterilor japonezi devenit viral la Campionatul Mondial din Qatar: "Este un semn de respect, acest loc nu este al nostru"

După ce s-au bucurat de victoria neaşteptată împotriva Germaniei, japonezii au început să strângă gunoiul lăsat în urmă atât de ei, cât şi de ceilalţi spectatori.

Întrebați de jurnaliștii locali de ce au făcut acest gest, japonezii au răspuns că este o parte a culturii țării lor să lase curat în urmă.

"Inima noastră este curată, așa că tribunele trebuie să fie curate. Asta înseamnă că echipa își îndeplinește destinul", este declaraţia unui suporter.

Japonezii au dat dovadă de exemplu pentru întreaga lume.

Japanese fans stayed following the Qatar vs. Ecuador match to clean the stadium.



Absolutely remarkable. #FIFAWorldCup



?: @qatarliving pic.twitter.com/R0kPU8ecfP