Sute de oameni s-au bătut cu poliția în Turcia după apariția unei caricaturi asociată profetului Mahomed. Mai mulți ziariști, arestați

O caricatură publicată de o revistă satirică din Turcia a declanșat un lanț de evenimente în care sute de persoane s-au încăierat cu poliția și mai mulți jurnaliști au fost arestați, relatează The Guardian.

Autoritățile judiciare au identificat în caricatura respectivă elemente de natură să atragă consecințe penale pentru insultă la adresa "valorilor religioase".

Unii s-au grăbit să taxeze desenul drept o caricatură a profetului Mahomed, ceea ce a încins spiritele și i-a determinat pe mai mulți oameni să atace barul în care obișnuiesc să se adune jurnaliștii publicației LeMan.

Poliția din metropola turcă a folosit gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, adaugă sursa citată.

Islamic mob in Istanbul has attacked headquarters of a satirical magzine called Leman over allegations that they published a cartoon character of the Prophet Mohammed.



The cartoon is pretty harmless and is not derogatory at all. It only shows stupidity of humans fighting over… pic.twitter.com/j9uHLzOU8B