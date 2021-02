Sute de vehicule cu combustibil au explodat în Afganistan! Cel putin 60 de răniți și pagube de zeci de milioane de dolari

Autoritățile afgane și localnicii au reușit să mute sute de cisterne de combustibil și gaz din zonă. Purtătorul de cuvânt al guvernatorului a anunțat că incendiul sub control, dar că au au ars deja aproximativ 500 de vehicule, potrivit Reuters.

Peste 300 de vehicule care transportau gaz, motorină și benzină au explodat, a declarat Hossein Akhundzadeh, un oficial comercial iranian regional, pentru agenția de știri semi-oficială iraniană ISNA.

Autoritățile iraniene au trimis mașini de pompieri și ambulanțe peste graniță, în timp ce zeci de localnici au luptat împotriva flăcărilor în orașul de frontieră Islam Qala. Pagubele sunt estimate la milioane de dolari.

Rapoartele inițiale vorbeau despre explozia unui petrolier, însă autoritățile au revenit apoi și au precizat că nu s-a stabilit cauza exactă a exploziei. Incendiul a deteriorat infrastructura electrică din zonă, lăsând o mare parte din capitala Herat în beznă.

Waheed Qatali, guvernatorul provinciei Herat din vest, a declarat că s-a solicitat asistență de la autoritățile iraniene și personalul NATO din Afganistan, pentru a ajuta la limitarea incendiului și stingerea incendiului.

Nori groși de fum negru și flăcări s-au ridicat în aer deasupra zonei afectate.

Un oficial occidental care monitorizează situația a declarat pentru Reuters că cel puțin 60 de persoane au fost rănite. Oficialii afgani au transmis un număr mai mic de victime, dar au spus că numărul poate crește.

Dincolo de granița iraniană, oficialul regional de urgență Mohsen Nejat a declarat la televiziunea de stat că Iran a trimis 21 de ambulanțe și 20 de autospeciale de pompieri la fața locului.

Younus Qazizada, șeful Camerei de Comerț și Industrii din Herat, a declarat pentru Reuters că incendiul a cauzat daune de milioane de dolari.

"Investigațiile preliminare arată că, până acum, incendiul a cauzat pagube materiale de peste 50 de milioane de dolari", a spus acesta.

Fire in the port of Islam Qala (#Afghanistan) 500 tankers have been burned....17 people had been burnt in the fire and had been taken to hospitals... pic.twitter.com/V6jLcEFZWU