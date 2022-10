Tablou de Van Gogh, împroşcat cu supă de roşii de două activiste de mediu

Activistele organizației Just Stop Oil au împroșcat cu supă de roșii pictura emblematică a lui Vincent Van Gogh, "Floarea Soarelui", care este expusă la Galeria Națională din Londra, într-un protest față de criza costului vieții, scrie The Mirror.

Momentul a fost filmat, iar imaginile au apărut imediat pe internet.

Phoebe Plummer, unul dintre activiști, a strigat apoi: "De ce vă pasă mai mult? Artă sau viață? Sunteți mai interesați să protejați un tablou sau planeta?"

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU