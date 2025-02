Tacticile folosite de Rusia pentru a influența alegerile: micro-influenceri și re-activarea unor conturi vechi de social media

Un oficial NATO a dat exemplul alegerilor din România şi a afimat că „este cu adevărat important pentru aliaţi să afle informaţii aprofundate despre tacticile ruse".Foto: Getty Images

Rusia activează conturi pe rețelele sociale care n-au mai fost folosite de 8 ani și atrage micro-influenceri, cu 500-1000 de următori, pentru a-și disemina propaganda și a influența alegerile. Informațiile vin de la un oficial al NATO, care a făcut declarațiile sub protecția anonimatului la Bruxelles, relatează Agerpres.

Oficialul NATO, care a făcut aceste declaraţii în cadrul unui briefing sub protecţia anonimatului, a afirmat că Alianţa nu are mandat pentru a interveni în sistemele politice din ţările membre şi că nici nu doreşte acest lucru. În schimb, NATO poate fi „o platformă de informare care să întărească aliaţii” în contextul tentativelor ruse de a influenţa alegerile.



El a dat exemplul alegerilor din România şi a afimat că „este cu adevărat important pentru aliaţi să afle informaţii aprofundate despre tacticile ruse".

Tacticile folosite de Rusia pentru a influența alegerile

„Voi menţiona două dintre acestea care pot fi aplicate în orice zi a săptămânii. Una este că au activat conturi de social media inactive, vechi de opt ani, pentru a influenţa alegerile. Au implantat aceste conturi cu multă vreme în urmă, iar acestea sunt campanii pe termen lung pentru a pregăti terenul pentru interferenţa politică”, a explicat oficialul NATO.

De asemenea, Rusia recrutează micro-influenceri pe care îi plătește cu „sume mici de bani” pentru a-și declara susținerea față de un anumit candidat la prezidențiale.



„A doua este o campanie de a-i afecta pe micro-influenceri. Nu am mai auzit acest termen înainte, dar aceştia sunt oameni cu 500 - 1.000 de urmăritori, adesea tineri, care apar, fac exerciţii fizice sau orice altceva. Şi li se dau sume mici de bani pentru a menţiona un candidat. Nu au nicio idee ce fac sau cine se află în spate. Dar dacă pui laolaltă 10.000 de micro-influenceri şi toţi oamenii pe care îi influenţează, acest lucru are un efect”, a mai precizat responsabilul citat.



El a adăugat că NATO ajută, de asemenea, aliaţii în identificarea unor campanii maligne sau de dezinformare sub acoperire. „Dar în general suntem foarte atenţi să nu ne implicăm în sistemele politice naţionale şi nici aliaţii nu vor să facem acest lucru”, a dat el asigurări.