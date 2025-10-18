Talibanii merg să discute pacea cu pakistanezii, la Doha, după o săptămână de lupte intense la graniță

Foto: Profimedia Images

Afganistanul şi Pakistanul vor merge la negocieri de pace la Doha, sâmbătă, conform unor declaraţii ale reprezentanților ambelor părţi. Cele două state vecine au prelungit armistițiul, după o săptămână de violenţe intense la frontieră, informează Reuters, citat de Agerpres.

Cele două părţi încearcă să găsească o cale de urmat după ce ciocnirile au dus la moartea a zeci de persoane şi la rănirea altor sute în cele mai grave violenţe dintre cele două ţări de la preluarea puterii de către talibani la Kabul, în 2021.

„Aşa cum am promis, negocierile cu partea pakistaneză vor avea loc astăzi, la Doha”, a declarat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al guvernului afgan, Zabihullah Mujahid, adăugând că echipa din Kabul condusă de ministrul apărării, Mullah Muhammad Yaqoob, a sosit la Doha.

Ministerul de externe al Pakistanului a transmis că ministrul apărării, Khawaja Muhammad Asif, va conduce discuţiile cu reprezentanţii talibanilor.

„Discuţiile se vor concentra pe măsuri imediate pentru a pune capăt terorismului transfrontalier împotriva Pakistanului provenind din Afganistan şi pentru a restabili pacea şi stabilitatea de-a lungul frontierei pakistanezo-afgane”, se arată în declaraţie. Nu este clar cât vor dura discuţiile.

Oficiali de ambele părţi au spus că acestea ar putea fi prelungite, adăugând că oficiali superiori de informaţii din ambele ţări participă la discuţii.

Lupte intense la graniță

Luptele terestre dintre foştii aliaţi şi loviturile aeriene pakistaneze de-a lungul frontierei contestate de 2.600 km au fost declanşate după ce Pakistanul a cerut regimului taliban să îi oprească pe militanţii care şi-au intensificat atacurile în Pakistan, susţinând că aceştia operează din ascuzători aflate în Afganistan.

Talibanii neagă că ar oferi refugiu militanţilor pentru a ataca Pakistanul şi acuză armata pakistaneză că răspândeşte informaţii false despre Afganistan şi găzduieşte militanţi care au legătură cu gruparea ISIS-Khorasan pentru a-i submina stabilitatea şi suveranitatea. Guvernul pakistanez respinge aceste acuzaţii.

Militanţii duc un război de ani de zile împotriva statului pakistanez, în încercarea de a răsturna guvernul şi de a-l înlocui cu un regim de tip Sharia. Vineri, un atac sinucigaş în apropierea graniţei a ucis şapte soldaţi pakistanezi şi a rănit alţi 13, au declarat oficiali de securitate.

„Regimul afgan trebuie să ţină în frâu reprezentanţii care au adăposturi în Afganistan şi folosesc teritoriul afgan pentru a comite atacuri odioase în Pakistan”, a declarat, sâmbătă, şeful armatei pakistaneze, feldmareşalul Asim Munir, în cadrul unei ceremonii de absolvire a cadeţilor.

Purtătorul de cuvânt al guvernului afgan a declarat că Pakistanul a făcut atacuri aeriene în Afganistan, la câteva ore după intrarea în vigoare a armistițiului. Acesta a început miercuri şi a fost prelungit, vineri, pe durata negocierilor. El a declarat că atacurile au vizat civili, adăugând că Afganistanul îşi rezervă dreptul de a răspunde, dar că luptătorii afgani au fost instruiţi să se abţină de la represalii pentru a respecta echipa de negociere.

Ministrul Informaţiilor din Pakistan, Attaullah Tarar, a spus într-o postare pe Twitter, sâmbătă, că Pakistanul a lovit tabere „verificate” ale militanţilor islamişti de-a lungul zonelor de frontieră şi a respins ideea că atacurile ar fi avut ca ţintă civili.

El a spus că militanţii au încercat să lanseze mai multe atacuri în interiorul Pakistanului în timpul armistițiului, iar peste o sută de militanţi au fost ucişi de forţele de securitate pakistaneze.