O tânără semi-dezbrăcată a căzut de la etaj în timpul unei partide de amor

Imaginile au fost surprinse în Taipei cu ajutorul unei camere de supraveghere, femeia, pe jumătate dezbrăcată, ajungând direct pe mașină.

Femeia se bucura de un moment intim cu iubitul ei pe balcon, când a căzut direct pe plafonul unei mașini, pe care a avariat-o. Ea va trebui să plătească despăgubiri proprietarului mașinii.

Pe imagini se vede femeia îmbrăcată doar într-un tricou și lenjerie intimă. Ea părea că suferă, când un tânăr fără cămașă apare în cadru să o ajute și să o îmbărbăteze cu un sărut.

”Mă ducea spre casă când s-a întâmplat.

Nu am văzut-o căzând, dar am auzit o lovitură puternică, iar ea era deja pe plafonul mașinii.

Un bărbat a venit și a ajutat-o”, a spus un martor ocular.

Iubitul ei a dus-o la spital pentru a primi îngriji medicale, potrivit The Daily Record.

