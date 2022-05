Ce sunt și cum arată tancurile Gepard trimise de Germania în Ucraina

Decizia Germaniei a marcat sfârșitul unui angajament între partide de a nu furniza arme zonelor de conflict active, angajament care durează de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Pe lângă presiunile din partea SUA, guvernul de coaliție al lui Scholz a fost convins să abandoneze această politică de către ambasadorul Ucrainei la Berlin și de faptul că alte câteva națiuni europene mai mici au trimis arme grele în Ucraina.

Astfel, Germania a aprobat livrarea a 50 de tancuri antiaeriene „Gepard” (ghepard) recondiționate de la producătorul de arme KMW.

Lambrecht a anunțat livrările tancurilor Gepard în timpul unei întâlniri la Baza Aeriană Ramstein din SUA. La întâlnire au participat omologul său american Lloyd Austin, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg și reprezentanți din 40 de țări, conform DW.

Sistemul în cauză este cunoscut sub numele de Flakpanzer Gepard (Flakpanzer este tradus ca „tanc antiaerian”, dar termenul tehnic este „tun antiaerian autopropulsat” sau SPAAG). Într-un fel, este un produs al Războiului Rece.

Armele au fost dezvoltate inițial în urmă cu aproximativ o jumătate de secol pentru a oferi unităților de tancuri mobile ale Bundeswehr, forțele armate germane, protecție împotriva aeronavelor care zboară jos și a elicopterelor de atac. Tancurile au fost eliminate treptat din Bundeswehr, în 2010, dar sistemul este încă folosit de militarii români.

Germany is sending 50 #Gepard 1A2 Panzer mobile anti-aircraft tanks to #Ukraine w/35 mm autocannons which will be effective against low flying aircraft, drones & helicopters & ground troops. #UkraineRussiaWar It's an oldy but still quite effective. pic.twitter.com/qSOq5BkBSQ