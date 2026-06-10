Tancuri, tunuri și lansatoare de rachete: UE și Coreea de Sud își extind cooperarea în apărare, iar România joacă un rol cheie

Un obiectiv cheie va fi lansarea unui nou parteneriat de competitivitate pentru o mai bună cooperare în domeniul comerțului, investițiilor și securității economice. FOTO: Profimedia Images

UE caută să își extindă rețeaua de parteneri într-un context global marcat de instabilitate, iar Coreea de Sud devine unul dintre actorii-cheie pe care Bruxelles-ul mizează pentru aprofundarea cooperării în domeniile tehnologiei, apărării și securității economice, potrivit unei analize Politico.

România și Polonia se află printre principalii beneficiari ai acestei apropieri, consolidându-și poziția ca piețe-cheie pentru industria de apărare sud-coreeană în contextul eforturilor europene de reînarmare.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung se va întâlni cu șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului, António Costa- primul astfel de summit din ultimii trei ani.

„Summitul oferă, de asemenea, o oportunitate importantă pentru UE de a-și aprofunda cooperarea în domeniul securității economice cu Coreea de Sud, care este un partener crucial pentru reducerea riscurilor”, a declarat Alexander Lipke, analist la Consiliul European pentru Relații Externe.

Un obiectiv cheie va fi lansarea unui nou parteneriat de competitivitate pentru o mai bună cooperare în domeniul comerțului, investițiilor și securității economice. Astfel de dialoguri continue există doar cu Japonia și India.

Cele două părți vor semna, de asemenea, un acord comercial digital negociat anul trecut.

Dar o mare parte a discuțiilor se va concentra pe apărare - unde producătorii sud-coreeni de arme au devenit din ce în ce mai importanți pentru o Europă care se reînarmează rapid. Cele două părți au semnat un parteneriat de securitate și apărare în noiembrie 2024.

Companiile sud-coreene au devenit furnizori importanți pentru armatele europene care se grăbesc să cumpere arme standard pentru a descuraja Rusia, dar ar putea deveni și rivali pentru producătorii de arme consacrați din UE.

Cel mai mare cumpărător de arme coreene a fost Polonia, care a semnat acorduri de miliarde de dolari pentru 362 de obuziere autopropulsate K9A1 Thunder, 360 de tancuri K2 Black Panther, 288 de lansatoare de rachete K239 Chunmoo și 48 de avioane de luptă ușoare FA-50.

Polonia a reprezentat aproape jumătate din exporturile de arme ale Coreei de Sud între 2022 și 2024, viteza de livrare fiind un factor cheie, lucru pe care rivalii americani nu l-au putut egala.

România, client important pentru producătorii coreeni

De atunci, România a devenit un alt client important, cumpărând 54 de obuziere K9 și 36 de vehicule de reaprovizionare cu muniție K10. Acordul a inclus instalarea producției în România de către Hanwha Aerospace.

Firmele coreene au efectuat, de asemenea, vânzări către Estonia, Norvegia și Finlanda — în mare parte pentru obuziere K9.

„Țările baltice și est-europene au fost primele care și-au reevaluat nevoile de capabilități după anexarea Crimeei de către Rusia” în 2014, a declarat Kévin Martin, cercetător la Fundația pentru Cercetare Strategică, cu sediul la Paris. El a spus că K9 a fost unul dintre puținele sisteme de artilerie de pe piață care le-au satisfăcut cerințele.

Echipamentul sud-coreean este atractiv deoarece este livrat rapid, îndeplinește cerințele operaționale ale țărilor europene și este conform standardelor NATO, a adăugat el.

Coreea de Sud câștigă, de asemenea, cotă de piață datorită îngrijorărilor crescânde ale europenilor cu privire la dependența excesivă de SUA, pe măsură ce președintele Donald Trump pune la îndoială relația tradițională de securitate a țării sale cu continentul, a spus el.

Coreea de Sud ar putea beneficia de noua schemă de împrumuturi pentru arme în valoare de 150 de miliarde de euro din cadrul Acțiunii de Securitate pentru Europa. Cu toate acestea, din cauza presiunii de a favoriza propria industrie a blocului comunitar, companiile din țări terțe pot reprezenta doar 35% din valoarea finală a sistemelor de arme finanțate prin program.

„Statele membre au decis în mare măsură cum își vor cheltui fondurile SAFE și acum lansează achiziții publice pentru aceste fonduri”, a declarat un oficial UE.

Coreea de Sud era interesată de un acord special care ar fi permis o participare mai mare - lucru pe care doar Canada l-a realizat - dar nu există niciun acord în această privință.

Comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, a ridicat, de asemenea, marți posibilitatea implicării viitoare a Coreei de Sud într-o Uniune Europeană de Apărare. Uniunea este o idee încă incipientă pentru a integra mai strâns complexele industriale militare și de apărare ale continentului.

Kubilius a declarat pentru Politico că participarea la un astfel de organism ar putea fi „teoretic” deschisă Coreei de Sud, precum și altor țări precum Regatul Unit, Norvegia și Ucraina, și eventual Canadei și Turciei.

El a spus că este încă incert când va fi prezentată propunerea uniunii de apărare, dar ar putea fi „poate după summitul NATO” de la Ankara de la începutul lunii iulie.