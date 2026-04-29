Țările Asiei de Sud-Est se îndreaptă spre Rusia. Le presează războiul din Orient, care a dus la penuria de combustibili și îngrășăminte

3 minute de citit Publicat la 23:45 29 Apr 2026 Modificat la 23:49 29 Apr 2026

Președintele indonezian Prabowo Subianto s-a întâlnit luna aceasta la Moscova cu omologul rus Vladimir Putin. Foto: Hepta

Uniunea Europeană a făcut un apel recent la țările din Asia de Sud-Est, îndemnându-le să nu caute în Rusia alternative la aprovizionarea cu petrol, în urma penuriei cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu, notează The Guardian.

După o întâlnire cu miniștrii de Externe ai Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), desfășurată marți în Brunei, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a cerut regiunii să privească „imaginea de ansamblu”.

Ea a insistat că achiziționarea de petrol rusesc permite Moscovei să continue războiul din Ucraina.

Însă, în întreaga regiune - care depinde în mare măsură de Orientul Mijlociu pentru energie și îngrășăminte - aceste avertismente par să fie ignorate.

Statele ASEAN se aliniază pentru a încheia acorduri cu Moscova, subliniază publicația britanică.

Indonezia, Filipine, Thailanda și Vietnam strâng legăturile comerciale cu Rusia în contextul războiului din Orient

Indonezia a anunțat săptămâna trecută că va importa până la 150 de milioane de barili de țiței rusesc, după ce președintele Prabowo Subianto s-a întâlnit cu omologul Vladimir Putin la Moscova.

În Filipine, aliat al SUA, a intrat în martie primul transport de țiței rusesc din ultimii cinci ani.

Thailanda negociază, la rândul ei, achiziția de îngrășăminte din Rusia, în timp ce Vietnam a semnat încă dinaintea războiului din Iran un acord cu Moscova pentru construirea unei centrale nucleare.

Pentru Rusia, criza a adus deja câștiguri considerabile.

Creșterea abruptă a prețurilor la energie și o derogare temporară de la sancțiuni, care a permis țărilor să cumpere petrolul rusesc în tranzit pe mare, au generat profituri de miliarde de dolari și au dat apă la moară afirmațiilor Kremlinului, potrivit cărora încercările Occidentului de a izola regimul lui Putin pe plan internațional au eșuat.

De asemenea, conflictul din Orientul Mijlociu pare să ofere Rusiei o oportunitate de a-și consolida relațiile în Asia de Sud-Est.

Specialist: Imaginea macho a lui Putin a prins la țările ASEAN

De la Jakarta la Hanoi, sondajele sugerează că Rusia și liderul său sunt priviți, în general, favorabil.

Invazia în Ucraina din februarie 2022 a avut un impact limitat asupra opiniei publice, potrivit consultărilor publice.

Un sondaj din 2024 publicat de The Economist a arătat că, în două țări din regiune - Indonezia și Vietnam - peste 50% dintre respondenți doreau ca Rusia să câștige războiul.

Un alt sondaj, realizat de Pew Research Center în 2025, a constatat că 64% dintre indonezieni aveau o opinie favorabilă despre Rusia, comparativ cu 48% față SUA.

„Putin este perceput ca liderul puternic care se opune Occidentului și ca un apărător al valorilor tradiționale. Această imagine macho prinde destul de bine în multe țări din regiune”, a explicat Ian Storey, de la Institutul ISEAS-Yusof Ishak din Singapore, care a studiat felul în care conducerea de la Kremlin este percepută în această zonă.

Rusia are legături de lungă durată cu state aflate sub regimuri comuniste, precum Vietnam și Laos.

De asemenea, este percepută ca o țară favorabilă lumii musulmane, datorită sprijinului acordat Palestinei, a adăugat Storey, remarcând că războaiele din Cecenia și invazia sovietică în Afganistan au fost, în mare parte, uitate.

Rusia ar putea miza pe cartea energiei nucleare în ASEAN

Totuși, analiștii estimează că există limite ale capacității Rusiei de a-și extinde influența în regiune pe bază de petrol și amintesc că deschiderea recentă față de Moscova a venit, de fapt, în urma unei acțiuni americane.

Decizia SUA de a suspenda sancțiunile asupra transporturilor de petrol rusesc a fost luată în martie, în încercarea de a crește oferta pe piața globală.

Derogarea a fost prelungită cu 30 de zile la mijlocul lunii aprilie, în urma cererilor venite din partea unor state precum Filipine și India.

O eventuală nouă prelungire ar putea influența, cu siguranță, apetitul multor țări asiatice de a continua achizițiile de petrol rusesc, iar Washingtonul știe asta.

Sectorul nuclear civil este, de asemenea, un domeniu în care Rusia ar putea încerca să câștige teren.

Actor major în industria globală a energiei atomice, Moscova a semnat deja contracte în domeniu cu Myanmar și Vietnam.

Totuși, există și alte state care concurează cu Moscova pentru astfel de parteneriate.

În cele din urmă, războiul din Orientul Mijlociu i-a oferit Rusiei oportunitatea de a „se promova ca un partener de încredere și stabil pentru Asia de Sud-Est, în special în ceea ce privește securitatea alimentară și energetică”, subliniază Ian Storey.

Un summit comun Rusia - ASEAN va avea loc în orașul rusesc Kazan în luna iunie, marcând 35 de ani de relații.

Chiar dacă nu se vor lua decizii majore, evenimentul va demonstra că Rusia are în continuare aliați pe plan internațional.

„Va fi, în esență, o uriașă oportunitate foto pentru Putin”, a conchis Ian Storey.