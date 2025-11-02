Taxe de 1,7 miliarde euro, plătite în Rusia de companiile germane. Fonduri suficiente pentru a cumpăra 10.000 de drone de atac

2 minute de citit Publicat la 20:01 02 Noi 2025 Modificat la 20:01 02 Noi 2025

Companiile germane au plătit aproape 1,72 miliarde de euro taxe Kremlinului de la invazia Rusiei în Ucraina, suficiente pentru a finanța 10.000 de drone de atac care vizează orașele ucrainene. Mai mult de jumătate dintre firmele germane care operau în Rusia înainte de război rămân acolo și astăzi, potrivit unui nou raport, citat de Euronews.

Aproximativ 250 de companii germane sunt încă active în Rusia. Multe dintre aceste firme, cum ar fi producătorul de brânzeturi Hochland și producătorul de gips Knauf, care produc bunuri de larg consum cu circulație rapidă, nu încalcă, în principiu, reglementările UE.

Conform unui raport al Școlii de Economie din Kiev (KSE), B4Ukraine și Inițiativa Squeezing Putin, companiile internaționale care încă operează în Rusia au plătit cel puțin 20 de miliarde de dolari (17,2 miliarde de euro) taxe statului rus numai în 2024. Companiile germane se numără printre acestea.

De la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022, suma totală a ajuns la peste 60 de miliarde de dolari (51,8 miliarde de euro).

Suma de 60 de miliarde de dolari este egală cu aproape jumătate din bugetul de apărare al Rusiei pentru 2025 - 145 de miliarde de dolari (125 de miliarde de euro), potrivit Institutului Internațional pentru Studii Strategice - suficient pentru a finanța peste 1 milion de soldați ruși.

Cum este finanțat războiul lui Vladimir Putin de firmele străine care plătesc taxe în Rusia

Criticii consideră că fondurile de război ale Kremlinului sunt o problemă care trebuie abordată.

„Companiile susțin economia de război a Rusiei prin taxele pe care le plătesc”, a declarat Nezir Sinani, directorul B4Ukraine, o coaliție globală de organizații ale societății civile care încearcă să blocheze accesul la resursele economice din spatele agresiunii Rusiei.

Rămânând în țară, susține el, acestea contribuie direct la economia rusă, ceea ce înseamnă că sunt implicate și în războiul de agresiune al Rusiei.

Firmele germane sunt al doilea cel mai mare contribuabil la vistieria Kremlinului, după companiile americane.

În 2024, companiile americane au plătit Kremlinului impozite pe profit în valoare de 1,2 miliarde de dolari (1 miliard de euro), în timp ce firmele germane au cheltuit 594 de milioane de dolari (513,5 milioane de euro), conform raportului KSE, elaborat în colaborare cu B4Ukraine și Inițiativa „Squeezing Putin”.

KSE estimează că, între 2022 și 2024, companiile germane au plătit Rusiei până la 2 miliarde de dolari (1,72 miliarde de euro) pe an în diverse impozite - bani care, potrivit lui Sinani, finanțează rachetele și bombele care distrug orașele ucrainene.

Ca să punem lucrurile în perspectivă: cu acești bani, Rusia ar putea cumpăra aproximativ 10.000 de drone de atac model Shahed, proiectate de Teheran - unul dintre cele mai comune instrumente de teroare împotriva orașelor ucrainene și a altor ținte civile.