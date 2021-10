Erdogan, ”sabotat” de o fetiță, la un eveniment festiv. Micuța a tăiat panglica inaugurală de două ori

Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare. Copila a profitat de neatenția organizatorilor și a oficialilor prezenți, prinși în discuții, și a tăiat panglica inaugurală, în timpul deschiderii unui nou Parc al Poporului, la Ankara.

Organizatorii s-au mișcat repede și au înlocuit materialul. Tayyip Erdogan a fost filmat explicându-i micuței să nu o taie încă o dată.

Nu a reușit să se facă înțeles. După ce și-a reluat discursul, spre finalul cuvântării președintelui, fetița a făcut-o din nou.

La final, Erdogan nu prea a mai avut ce să taie, rămânând doar cu o bucată mică de material.

Turkish President Tayyip Erdogan was left waiting as a girl cut the ribbon before him during the opening of a new Ankara People's Park. Erdogan was seen gesturing as he stopped the child from doing it again pic.twitter.com/lbIuLmCuMW