"Țeapa cu bonurile fiscale” pe litoralul bulgăresc: Fiscul verifică scumpirile de după adoptarea euro, în urma reclamațiilor turiștilor

Autoritățile au instruit ca semnalizarea de avertizare clară și permanentă să fie amplasată într-un loc vizibil pe plajă. FOTO: Getty Images

Fiscul bulgăresc a aplicat zeci de sancțiuni în primele trei zile ale campaniei de inspecții de vară desfășurate pe litoralul sudic al Mării Negre. Autoritățile verifică dacă unii comercianți au profitat de adoptarea euro pentru a majora nejustificat prețurile și dacă încearcă, în același timp, să ascundă o parte din încasări prin neemiterea bonurilor fiscale. Campania a fost lansată la începutul săptămânii, iar până miercuri autoritățile au efectuat 240 de controale la firmele care își desfășoară activitatea în regiune, relatează Novinite.

La Burgas, directoarea de comunicare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (NRA), Anna Mitova, a declarat că 140 dintre controale au fost realizate în raza Direcției Teritoriale Burgas, unde inspectorii au identificat 45 de nereguli. Joi, verificările au continuat la restaurante, chioșcuri, unități de pe plajă și firme care închiriază umbrele și șezlonguri în Grădina Mării din Burgas.

Mitova a precizat că inspectorii au depistat deja cel puțin un caz de neemitere a bonului fiscal în timpul controalelor din acea zi, subliniind că operațiunea este încă în desfășurare. „În acest moment, am identificat o încălcare privind neemiterea unei chitanțe, însă verificările continuă, iar în zilele următoare vom avea mai multe informații”, a declarat aceasta.

Potrivit NRA, cele mai frecvente două nereguli constatate până acum sunt neemiterea bonurilor fiscale și discrepanțele dintre sumele de numerar găsite în casele de marcat și valorile înregistrate de dispozitivele fiscale.

„Cea mai frecventă încălcare este neemiterea chitanțelor. A doua este diferența dintre numerarul din casa de marcat și ceea ce este înregistrat pe dispozitivul fiscal”, a explicat Mitova.

Pe lângă verificarea respectării obligațiilor fiscale, autoritățile analizează și dacă firmele au aplicat majorări nejustificate de prețuri în contextul implementării Legii privind adoptarea monedei euro în Bulgaria. Inspectorii compară prețurile actuale cu cele practicate înainte de 1 ianuarie sau, după caz, cu cele din sezonul estival precedent, în cazul societăților care funcționau deja.

Mitova a explicat că, atunci când există suspiciuni privind o creștere nejustificată a prețurilor, comercianții sunt obligați să prezinte documente justificative în termen de cinci zile. Dacă există o majorare de preț, trebuie să demonstreze motivele economice care au stat la baza acesteia. Dacă nu o pot justifica, riscă sancțiuni.

NRA monitorizează și sesizările apărute pe rețelele de socializare privind "țepele" legate de prețurile neobișnuit de ridicate din stațiunile de pe litoral. Mitova a precizat că fiecare reclamație este analizată individual, unele dovedindu-se întemeiate, iar altele nu. Ea a subliniat că, deși statul nu poate stabili prețurile într-o economie de piață, poate interveni atunci când există suspiciuni privind practici comerciale incorecte sau abuzul de încredere al consumatorilor. „Statul nu poate impune prețuri într-o economie de piață, însă poate verifica dacă încrederea consumatorilor nu este exploatată și dacă există creșteri nejustificate ale prețurilor”, a afirmat aceasta.

De la începutul anului, agenția fiscală a efectuat peste 20.000 de controale la nivel național, inclusiv acțiuni comune cu Comisia pentru Protecția Consumatorilor. În urma acestora au fost aplicate peste 1.300 de sancțiuni administrative, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 1,7 milioane de leva.

Mitova a reamintit că neemiterea unui bon fiscal poate atrage o amendă de până la 2.000 de leva la prima abatere, iar în cazul recidivei sancțiunile se dublează. Dacă inspectorii constată că diferențele dintre numerarul disponibil și evidențele fiscale au fost folosite pentru a ascunde venituri, amenzile pot depăși 10.000 de leva.