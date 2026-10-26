Tensiuni la ONU din cauza acordului maritim Turcia-Libia. O alianță condusă de UE a respins înţelegerea

1 minut de citit Publicat la 22:21 26 Oct 2026 Modificat la 22:21 26 Oct 2026

Tensiuni la ONU din cauza acordului maritim Turcia-Libia. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Grecia, Uniunea Europeană, Cipru, Egipt, Bahrain și Emiratele Arabe Unite au emis luni, în cadrul Organizației Națiunilor Unite, o declarație comună prin care se opun acordului de delimitare maritimă dintre Turcia și Libia, informează Ekathimerini.

Ministrul grec de externe, George Gerapetritis, vorbind în numele celor șase părți, a declarat că ratificarea, săptămâna trecută, de către parlamentul din estul Libiei, a memorandumului maritim din 2019 dintre Turcia și Libia a suscitat îngrijorări serioase cu privire la securitatea și stabilitatea regională și a reprezentat o provocare mai amplă la adresa ordinii juridice internaționale.

Acordul ar ignora dreptul internaţional

Gerapetritis a avertizat că acceptarea unor acorduri care ignoră dreptul internațional ar crea un precedent periculos. El a declarat că memorandumul dintre Turcia și Libia ignoră drepturile maritime ale statelor riverane, inclusiv drepturile insulelor, și rămâne nul, neavând niciun efect juridic asupra unor terțe țări.

Semnatarii și-au reafirmat angajamentul față de unitatea Libiei și față de soluționarea pașnică a disputelor, în conformitate cu dreptul internațional. Gerapetritis a mai precizat că Grecia rămâne deschisă continuării discuțiilor bilaterale cu Libia privind delimitarea spațiilor maritime.

Declarația a venit în urma criticilor formulate săptămâna trecută de Grecia, UE și Egipt la adresa acordului, după ratificarea acestuia de către parlamentul din estul Libiei.

Grecia, Cipru, Egipt, Israel și Franța au respins acordul dintre Turcia și Libia după semnarea acestuia, în 2019, de către Ankara și Guvernul de Acord Național (GNA) din Libia – recunoscut la nivel internațional și cu sediul în vestul țării.

Autoritățile din estul Libiei s-au opus inițial înțelegerii, dar au aprobat-o săptămâna trecută. Libia rămâne divizată între administrații rivale în est și vest, estul aflându-se sub controlul comandantului militar Khalifa Haftar.

Tot luni, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că criticile formulate de UE și de alte părți terțe cu privire la aprobarea acordului de delimitare maritimă dintre Turcia și Libia nu au niciun temei juridic, subliniind că Ankara nu urmărește să obțină avantaje în detrimentul nimănui în Mediterana de Est.