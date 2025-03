Tezaurul inestimabil al unei țări a fost furat în întregime din muzeul național. A mai rămas doar o statuie de șapte tone

Muzeul Național al Sudanului a fost jefuit și distrus de membrii grupării paramilitare Rapid Support Forces (RSF). Din cele aproximativ 100.000 de artefacte inestimabile care se aflau în instituție a mai rămas statuia de șapte tone a Regelui Taharqa, faraonul care a condus Egiptul și Kush (Sudanul din ziua de azi) între anii 690 și 664 î.Hr., relatează The Guardian. Au dispărut inclusiv piesele rare, din aur, care erau ținute într-o încăpere fortificată. Cel mai probabil au fost scoase clandestin din țară și vândute.

Temerile că muzeul ar putea fi jefuit au apărut încă din iunie 2023, iar un an mai târziu imagini din satelit au arătat camioane pline ochi cu artefacte părăsind instituția, potrivit oficialilor muzeului. Însă săptămâna trecută, armata sudaneză a recucerit zona și gruparea paramilitară a fost alungată din Khartoum, după doi ani de război. Așa au reușit autoritățile să intre în muzeu și au putut evalua dimensiunea furtului.

A Sudan Tribune video from a March 24, 2025, visit to the Sudan National Museum revealed that all artifacts from the Kingdom of Kush period, and the Napatan Meroitic civilization, had been stolen, except for a massive statue of King Taharqa and an empty sarcophagus. pic.twitter.com/bJzpzNeAJl