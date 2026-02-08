The Guardian: NSA a interceptat un apel telefonic între doi spioni şi un apropiat al lui Donald Trump. Tulsi Gabbard a ascuns dovezile

Directoarea serviciilor naţionale americane de informaţii (DNI) Tulsi Gabbard. Foto: Hepta

Agenţia Naţională de Securitate (NSA) a descoperit, primăvara trecută, dovezi ale unui apel telefonic neobişnuit între o persoană asociată cu serviciile secrete străine şi cineva apropiat lui Donald Trump, notează The Guardian. Directoarea serviciilor secrete naţionale (DNI), Tulsi Gabbard, a fost informată cu privire la acest apel, dar, în loc să permită oficialilor NSA să distribuie informaţiile mai departe, ea a dus o copie pe hârtie a informaţiilor secrete direct şefului de cabinet al preşedintelui, Susie Wiles.

La o zi după întâlnirea cu Wiles, Gabbard a spus NSA să nu publice raportul de informații. În schimb, ea le-a cerut oficialilor NSA să transmită detaliile extrem de clasificate direct biroului ei, a spus avocatul Andrew Bakaj.

Detaliile acestui schimb de replici dintre Gabbard și NSA au fost comunicate direct publicației The Guardian și nu au fost raportate anterior. Nici primirea raportului de informații de către Wiles nu a fost raportată.

Pe 17 aprilie, un avertizor de integritate a contactat biroul inspectorului general, susținând că Gabbard a blocat informații extrem de clasificate, potrivit lui Bakaj, care a fost informat cu privire la detaliile legate de apelul telefonic extrem de sensibil semnalat de NSA. Denunțătorul a depus o plângere oficială cu privire la acțiunile lui Gabbard pe 21 mai, a declarat Bakaj.

The Guardian a relatat că acea conversație telefonică a avut loc între o persoană asociată cu serviciile de informații externe și o persoană apropiată de Trump, pe baza afirmaţiilor lui Bakaj despre plângere, pe care le-a confirmat în urma mai multor apeluri. Cu toate acestea, după publicare, Bakaj a spus că s-a exprimat greșit.

El a clarificat modul în care a înțeles plângerea într-o declarație: „NSA a preluat un apel telefonic între doi membri ai serviciilor de informații externe care implicau pe cineva apropiat Casei Albe a lui Trump”, a spus el. „NSA nu monitorizează indivizii fără un motiv.”

Cine ar fi "persoana apropiată lui Trump"

Persoana apropiată lui Trump nu este considerată a fi un oficial al administrației sau un angajat special al guvernului, potrivit unei persoane familiarizate cu situația.

Bakaj a declarat că membrii comunității de informații sunt adesea recomandați pentru consiliere juridică din cauza experienței și expertizei sale. Anterior, el a lucrat în biroul inspectorului general al CIA.

Un secretar de presă al biroului directorului serviciilor naționale de informații (ODNI) a declarat pentru The Guardian într-un comunicat: „Această poveste este falsă. Fiecare acțiune întreprinsă de DNI Gabbard a fost pe deplin în limitele autorității sale legale și statutare, iar aceste încercări motivate politic de a manipula informații extrem de clasificate subminează munca esențială de securitate națională desfășurată zilnic de marii americani din comunitatea de informații.”

„Aceasta este încă o încercare de a distrage atenția de la faptul că atât un inspector general al comunității de informații numit în era Biden, cât și unul numit de Trump au considerat deja acuzațiile împotriva DNI Gabbard nefondate”, se arată în comunicat.

Timp de opt luni, raportul serviciilor de informații a fost ținut sub cheie, chiar și după ce denunțătorul a insistat să dezvăluie detalii comisiilor de informații ale Congresului.

Inspectorul general interimar Tamara A Johnson a respins plângerea, după o examinare de 14 zile, scriind într-o scrisoare din 6 iunie adresată denunțătorului că „Inspectorul General nu a putut determina dacă acuzațiile par credibile”.

Scrisoarea stipula că denunțătorul își putea prezenta preocupările Congresului, numai după ce primea îndrumări de la DNI cu privire la modul de procedare, având în vedere natura extrem de sensibilă a plângerii.

Independența biroului organismului de supraveghere ar putea fi compromisă, au declarat parlamentarii, încă de când Gabbard l-a numit pe unul dintre principalii săi consilieri, Dennis Kirk, să lucreze acolo pe 9 mai, la două săptămâni după ce denunțătorul a luat primul contact cu linia telefonică directă a inspectorului general.

Doi avocați și doi foști profesioniști din domeniul informațiilor care au analizat detaliile incidentului și plângerea ulterioară distribuită ziarului The Guardian au identificat ceea ce consideră a fi o serie de anomalii procedurale care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care Gabbard gestionează informațiile naționale și la dezvăluirea denunțătorului, care a fost raportată inspectorului general ca o chestiune de „urgență”.