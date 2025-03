The New York Times: Cum discuțiile lui Trump despre Canada ca „al 51-lea stat” au ajuns să fie luate în serios

Justin Trudeau spune că scopul final al războiului economic declanșat de Donald Trump are ca scop final anexarea Canadei. Foto: Getty Images

Donald Trump „nu consideră valid” tratatul care stabilește granița dintre Statele Unite și Canada și ar vrea să revizuiască delimitarea frontierei.

Acesta ar fi fost unul dintre subiectele pe care președintele american le-a discutat cu premierul canadian Justin Trudeau în conversația telefonică din februarie.

Informații au fost dezvăluite publicației The New York Times de către patru persoane care au cunoștință directă despre conținutul apelurilor, sub condiția anonimatului, din cauza sensibilității subiectului.

Tratatul de frontieră la care s-a referit Trump a fost stabilit în 1908 și a definit oficial granița internațională dintre Canada, pe atunci un dominion britanic, și Statele Unite.

Într-un apel telefonic de la începutul lunii februarie, președintele Donald Trump a contestat tratatul de frontieră dintre SUA și Canada și i-a spus premierului Justin Trudeau că nu este de acord cu acordurile lor privind resursele de apă.

De la glumă la amenințare: Cum a ajuns Trudeau să creadă că Trump vrea anexarea Canadei

După ce președintele Donald Trump a impus marți tarife vamale asupra Canadei, premierul Justin Trudeau a făcut o declarație surprinzătoare, care a trecut în mare parte neobservată în mijlocul tensiunilor.

„Pretextul pe care îl folosește astăzi pentru aceste tarife – fentanylul – este complet fals, complet nejustificat, complet mincinos”, a declarat Trudeau presei la Ottawa.

„Ceea ce își dorește el este prăbușirea totală a economiei canadiene, pentru că astfel va fi mai ușor să ne anexeze”, a adăugat premierul.

Aceasta este povestea modului în care Trudeau a trecut de la a crede că Trump glumește, când l-a numit „guvernator” și a descris Canada drept „al 51-lea stat” în decembrie, la a declara public că cel mai apropiat aliat și vecin al Canadei urmărește o strategie de distrugere economică pentru a prelua controlul asupra țării.

În cadrul acelor apeluri, președintele Donald Trump a expus o listă lungă de nemulțumiri legate de relația comercială dintre SUA și Canada. Printre acestea se numărau protecția acordată sectorului lactatelor din Canada, dificultățile pe care băncile americane le întâmpină în desfășurarea afacerilor în Canada și taxele de consum canadiene, pe care Trump le consideră nedrepte deoarece fac produsele americane mai scumpe.

Trump vrea să rediscute acordurile privind apa dintre SUA și Canada

Donald Trump a menționat și dorința de a revizui acordurile privind împărțirea lacurilor și râurilor dintre cele două țări, un subiect reglementat prin mai multe tratate și despre care și-a exprimat anterior interesul.

Oficialii canadieni au luat declarațiile lui Trump în serios, mai ales deoarece acesta afirmase deja public că dorește să pună Canada „în genunchi”. Pe 7 ianuarie, într-o conferință de presă susținută înainte de inaugurare, Trump a fost întrebat de un reporter de la The New York Times dacă intenționează să folosească forța militară pentru a anexa Canada. El a răspuns că va folosi forța economică.

Casa Albă nu a oferit niciun comentariu pe această temă.