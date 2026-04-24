TikTok și Visa lansează un card de debit pentru creatorii de conținut. Cum funcționează și ce probleme rezolvă

sursa foto: Getty

TikTok și Visa au lansat în Regatul Unit un card de debit virtual destinat creatorilor de conținut care câștigă bani prin transmisiuni live pe platformă, pentru a rezolva problemele de întârziere a plăților care afectează aproape jumătate dintre aceștia. Cardul, gratuit și accesibil din aplicația TikTok utilizatorilor de peste 18 ani, permite accesul rapid la câștiguri și separarea finanțelor personale de cele profesionale. Lansarea vine în contextul în care economia creatorilor de conținut, estimată de Visa la 200 de milioane de persoane la nivel global, ar putea ajunge la 500 de miliarde de dolari până în 2027, scrie The Guardian.

Cardul pentru creatori este conceput pentru numărul tot mai mare de persoane care câștigă bani prin TikTok Live, o funcție de transmisiune în direct unde creatorii primesc cadouri virtuale de la spectatori, convertite ulterior în bani reali.

Cele două companii au precizat că acest card, conectat la contul de creator al utilizatorului pe TikTok, a fost creat pentru a rezolva problemele de flux de numerar cu care se confruntă utilizatorii care așteaptă adesea zile sau săptămâni până la primirea plăților.

Lansat în 2020, TikTok Live este secțiunea aplicației în care utilizatorii pot transmite în direct către spectatori, în timp real. Potrivit TikTok, peste 15 milioane de persoane au realizat transmisiuni live pe platformă în Europa în 2025.

Spectatorii pot interacționa cu creatorii trimițând comentarii sau cadouri virtuale, precum trandafiri. Aceste cadouri sunt apoi convertite în „diamante”, care pot fi transformate în bani reali.

Cei care câștigă bani în acest mod își gestionează de regulă finanțele prin contul bancar personal, iar în unele cazuri poate dura până la o lună până când banii ajung efectiv în cont.

Un studiu comandat de Visa arată că 49% dintre creatori s-au confruntat cu plăți întârziate sau inconsecvente, ceea ce le-a afectat capacitatea de a-și gestiona afacerea, în timp ce 41% au fost nevoiți să refuze colaborări din cauza problemelor de flux de numerar.

Totodată, mulți creatori doresc să-și separe finanțele personale de cele profesionale. Cardul de debit este un card virtual și poate fi folosit și pentru alte venituri ale creatorilor, inclusiv din parteneriate cu branduri. Creatorii pot efectua plăți prin portofele digitale și pot accesa contul asociat cardului direct din aplicația TikTok. Cu toate acestea, acest cont nu este un cont bancar de firmă.

Nu există taxă de înregistrare pentru card. Acesta va fi disponibil utilizatorilor de cel puțin 18 ani, care vor trebui să aplice prin intermediul aplicației TikTok.

TikTok Live a devenit o sursă importantă de venit pentru unii creatori, permițându-le să transmită în direct și să câștige bani în timp real. O investigație publicată de The Guardian a constatat că transmisiunile live au estompat tot mai mult granița dintre divertisment și comerț, spectatorii cumpărând și trimițând în mod obișnuit cadouri digitale în timpul transmisiunilor.

În timpul livestream-urilor, spectatorii pot cumpăra monede TikTok din aplicație, pe care le folosesc apoi pentru a trimite cadouri virtuale ca semn de apreciere pentru creatori.

Lansarea reflectă eforturile tot mai ample ale platformelor precum YouTube, Twitch și Patreon de a formaliza modul în care creatorii sunt plătiți pentru interacțiunea cu publicul și de a construi o infrastructură în jurul economiei creatorilor de conținut, care, potrivit estimărilor Visa, reunește 200 de milioane de persoane la nivel global și ar putea ajunge la o valoare de 500 de miliarde de dolari (370 de miliarde de lire sterline) până în 2027.