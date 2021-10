Cel puțin 32 de oameni au fost răniți în urma cutremurului din Tokyo

Zeci de persoane din zona Tokyo au fost rănite joi seara în cel mai mare cutremur pe care Japonia l-a înregistrat din 2011 până acum.

Seismul a avut magnitudinea de 6,1, dar a fost revizuit la 5,9.

Cel puțin 32 de persoane au fost rănite în cutremur, trei dintre acestea având răni grave, potrivit Associated Press, care citează Agenția japoneză de gestionare a incendiilor și dezastrelor.

