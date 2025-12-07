Tom Hicks, miliardarul american care a deţinut trei cluburi sportive uriaşe la nivel mondial, a murit la 79 de ani

Tom Hicks, miliardarul american care a deţinut trei cluburi sportive uriaşe la nivel mondial, a murit la 79 de ani. Sursa foto: Profimedia

Tom Hicks, omul de afaceri și filantropul texan care a deţinut trei echipe sportive uriaşe la nivel mondial - Dallas Stars din NHL, Texas Rangers din baseball și Liverpool din Premier League - a murit, sâmbătă, la vârsta de 79 de ani, informează AP.

Miliardarul american Tom Hicks a deținut echipa Dallas Stars din NHL între 1995 și 2011, câștigând Cupa Stanley în 1999. De asemenea, a fost şi proprietarul celor de la Texas Rangers, între 1998 și 2010, ducându-i spre trei titluri în Divizia Americană de Vest și o participare la World Series. În 2007, a achiziționat o participație de 50% la Liverpool.

Cine a fost Tom Hicks

„A fi umăr la umăr cu el a însemnat întotdeauna mai mult decât simple stadioane și terenuri de baseball”, a declarat Jerry Jones, proprietarul echipei Dallas Cowboys, într-un comunicat. „A fost vorba despre respect personal, încredere și prietenie. Am parcurs mulți kilometri împreună și îmi va fi foarte dor de el. Inima mea este alături de familia lui.”

„Tom Hicks a fost un om de afaceri inovator și un pionier în domeniul capitalului privat”, a declarat Ross Perot Jr., un alt om de afaceri din Texas, într-un comunicat.

Hicks i-a lăsat în urmă pe soția sa, Cinda Cree Hicks, cu care a fost căsătorit timp de 35 de ani, și pe cei șase copii ai săi - Thomas Ollis Hicks Jr., Mack Hardin Hicks, John Alexander Hicks, Robert Bradley Hicks, William Cree Hicks și Catherine Forgrave Hicks.

"Cel mai prețuit titlu al lui Tom Hicks a fost cel de «Tată». Indiferent de încercările și necazurile cu care s-a confruntat în viață, a fost constant în generozitatea și dragostea sa pentru familie. El rămâne o forță călăuzitoare pentru familia noastră și suntem profund onorați să continuăm să-i extindem moștenirea. Deși suntem devastați de această pierdere, suntem profund recunoscători că am fost copiii lui", a transmis familia lui Hicks într-un comunicat.