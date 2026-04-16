Topul celor 10 monede ale anului 2026 include forintul maghiar: de ce câștigă teren în fața dolarului american

Un război în Golf, o Rezervă Federală blocată pe loc și o cotitură spre înăsprire monetară în Europa și Pacific au răsturnat scenariul piețelor valutare la început de 2026. Zece monede se desprind acum de un dolar american în scădere, de la realul brazilian – cu un avans de aproape 11% - până la forintul maghiar, care a câștigat 8% în doar două săptămâni, după înfrângerea electorală a lui Viktor Orbán. Sub fiecare dintre aceste povești individuale curge același motor macroeconomic: incapacitatea Fed de a acționa în fața unei inflații alimentate de război, în timp ce șase bănci centrale din G10 sunt așteptate să majoreze dobânzile anul acesta, potrivit estimărilor Goldman Sachs, scrie Euronews.

La începutul lui 2026, piețele valutare cartografiau o lume destul de convențională: o economie americană suficient de încetinită încât să permită Rezervei Federale două reduceri de dobândă, o Bancă Centrală Europeană prudentă și majoritatea celorlalte bănci centrale mulțumite să urmeze linia Washingtonului.

Conflictul din Iran a rupt scenariul aproape peste noapte.

Prețurile la energie au explodat, așteptările inflaționiste s-au deplasat, iar băncile centrale au început să discute despre majorări de dobândă. Fed, prins între o inflație alimentată de scumpirea energiei și incertitudini tot mai mari privind creșterea economică, a rămas pe loc.

Această divergență a deschis calea unei game largi de monede să câștige teren în fața dolarului american. Însă fiecare câștigător are povestea lui.

Realul brazilian: cel mai consistent carry trade din lume

Aprecierea de aproape 11% a realului brazilian de la începutul anului este cea mai puternică performanță a oricărei monede importante în raport cu dolarul american în 2026. Două forțe acționează simultan, iar ambele împing în aceeași direcție.

Prima este carry trade-ul. Rata de referință Selic a Braziliei se află la 14,75% - chiar și după reducerea de 25 de puncte de bază operată de banca centrală pe 18 martie, ea rămâne cu aproximativ 11 puncte procentuale peste ținta Rezervei Federale.

Acest decalaj este aproape de cel mai larg nivel de la ciclul global de înăsprire monetară din 2022 și creează un stimulent mecanic puternic: un investitor care se împrumută în dolari americani și plasează banii în active denominate în real brazilian câștigă acel diferențial ca venit pur, în fiecare zi, atâta timp cât cursul de schimb se menține.

Când realul se apreciază pe deasupra – așa cum s-a întâmplat anul acesta – randamentele se compun rapid.

Este expresia cea mai directă a strategiei carry trade, iar Brazilia oferă în prezent cea mai consistentă variantă a sa dintre toate piețele emergente lichide.

A doua forță sunt materiile prime. Brazilia este cel mai mare exportator mondial de soia, minereu de fier, carne de vită și zahăr și un producător important de țiței.

Dolarul australian și coroana norvegiană: primă pe materii prime plus dobândă

Banca Rezervei Australiei și-a majorat pe 17 martie rata de politică monetară la 4,1%, după o creștere operată deja în februarie – o decizie care a împins diferențialul de dobândă dintre Australia și Statele Unite în teritoriu pozitiv pentru prima oară din 2017.

După ani în care dobânzile australiene s-au situat sub cele americane, inversarea semnalează o schimbare autentică în politica monetară relativă, iar aprecierea de 7% de la începutul anului a dolarului australian reflectă exact această repoziționare.

Coroana norvegiană merge aproape în paralel, cu un plus de aproape 7% de la începutul anului. Ca exportator important de petrol, Norvegia este una dintre puținele economii al căror raport de schimb se îmbunătățește atunci când prețul țițeiului crește.

Norges Bank a transmis deja mesaje cu accent pe înăsprirea monetară în comunicările sale, iar monedele scandinave în ansamblu au beneficiat de narațiunea înăspririi monetare europene.

Peso-ul columbian se încadrează în același tipar: exporturile de petrol domină veniturile externe ale țării, iar moneda a urmărit îndeaproape prețurile energiei pe tot parcursul lui 2026.

Forintul maghiar: cea mai spectaculoasă răsturnare a anului

Aprecierea de 6,32% de la începutul anului a forintului maghiar ascunde cât de brusc a fost saltul recent. Doar în ultimele două săptămâni, moneda s-a apreciat cu aproximativ 8%, astfel că aprilie 2026 este pe cale să devină cea mai bună lună a forintului de la iulie 2020.

Catalizatorul a fost limpede. Pe 12 aprilie, Ungaria a organizat alegeri parlamentare în care Viktor Orbán – aflat la putere timp de șaisprezece ani consecutivi – a pierdut categoric în fața lui Péter Magyar, care a obținut o majoritate de două treimi în parlament.

Pentru piețele valutare, acesta nu a fost un simplu schimb de guvern, ci o reevaluare completă a riscului politic ungar.

Sub Orbán, Ungaria se aflase într-o confruntare prelungită cu Uniunea Europeană pe tema standardelor privind statul de drept, soldată cu miliarde de euro în fonduri structurale înghețate.

Un guvern pro-european cu mandat de reformă schimbă complet calculele: piețele văd un drum credibil spre normalizarea relațiilor cu Bruxelles-ul și deblocarea fondurilor înghețate, ceea ce elimină prima de risc politic care apăsase de ani buni asupra activelor ungare.

Frantisek Taborsky, strateg pentru EMEA FX și venit fix la ING, nota pe 14 aprilie că raliul post-electoral a fost condus mai ales de capătul lung al curbei, ratele performând mai bine decât obligațiunile, iar cursul de schimb apreciindu-se mai lent decât se anticipa – un indiciu că poziționări masive fuseseră deja construite pe piață înainte de vot.

Firul comun: poziția constrânsă a Rezervei Federale

Sub fiecare dintre aceste povești individuale curge un motor macroeconomic comun: incapacitatea Rezervei Federale de a acționa în fața unei inflații alimentate de război.

În timp ce Fed a semnalat că va trece cu vederea șocul inflaționist provenit din prețul petrolului, băncile centrale din alte părți s-au mișcat în direcția opusă – Banca Rezervei Australiei a majorat deja dobânzile, iar altele dezbat activ majorări.

Piețele de predicții de pe Polymarket estimează la 76% probabilitatea ca Banca Centrală Europeană să majoreze dobânzile în 2026, la 57% pentru Banca Angliei, la 36% pentru Banca Canadei și la doar 15% pentru Rezerva Federală – o fotografie care surprinde divergența de politică monetară mai tranșant decât orice prognoză.

Antti Ilvonen și Rune Thyge Johansen, analiști seniori la Danske Bank, au oferit o explicație structurală a constrângerii Fed în raportul lor din aprilie, Global Inflation Watch.

Inflația generală din SUA a urcat cu 0,9% lună la lună în martie – 3,3% față de aceeași perioadă din anul anterior – împinsă de un avans de 10,9% al componentei energetice. Inflația de bază, care exclude energia și alimentele, s-a situat la 0,2% lună la lună, sub consensul de 0,3%, iar indicatorul „super core” al serviciilor a coborât de la 0,35% la 0,18%.

Concluzia celor doi: impactul inflaționist al războiului s-a concentrat până acum aproape în întregime în zona energiei, cu o contaminare limitată către inflația de bază.

Această distincție susține pronosticul lor potrivit căruia Fed va relua reducerile de dobândă în septembrie.

Strategii pentru dobânzi ai Goldman Sachs, George Cole și William Marshall, au evidențiat amploarea schimbării de pe cealaltă parte a ecuației.

Randamentele au crescut pe toate piețele G10 de la declanșarea războiului la finalul lui februarie, iar Goldman se așteaptă acum ca șase bănci centrale din G10 să majoreze dobânzile în 2026 – față de trei, înainte de conflict.

„Până acum, aspectele inflaționiste ale șocului de pe piețele materiilor prime au dominat îngrijorările legate de creșterea economică”, a spus Cole.

Doar Fed este estimată să reducă dobânzile. La 15 aprilie, probabilitatea implicită a fie și a unei singure reduceri anul acesta se situează la 38%, potrivit BBVA.

„Considerăm că prețurile de pe piață nu reflectă suficient așteptările de relaxare monetară și ne așteptăm ca acestea să se deplaseze spre a reflecta din nou cel puțin o reducere de dobândă în acest an”, a declarat Dariusz Kowalczyk, șeful strategiei cross-asset pentru Asia la BBVA.

Ce ar putea schimba tabloul?

Dacă piețele nu văd o deteriorare bruscă a perspectivelor de creștere globală, actuala repoziționare a traiectoriilor băncilor centrale este probabil să rămână stabilă.

Pentru monedele dependente de materii prime – coroana norvegiană, dolarul australian, peso-ul columbian – cealaltă variabilă-cheie rămâne petrolul.

BBVA arată că Agenția Internațională a Energiei estimează că ar fi nevoie de două săptămâni de la redeschiderea strâmtorii Hormuz pentru a restabili 50% din volumele de export din Golful Persic dinainte de război și de o lună pentru a ajunge la 80%.

O normalizare a aprovizionării cu energie mai rapidă decât se estimează ar comprima prima pe materii prime care a împins aceste monede în sus.

Francesco Pesole de la ING a transmis o notă de prudență asupra tabloului general.

„Piețele rămân puternic înclinate spre o interpretare optimistă a evenimentelor. Asta înseamnă că o bună parte din veștile pozitive este deja inclusă în preț, ceea ce amplifică potențialul de revenire al dolarului dacă tensiunile se reaprind”, a spus el în această săptămână.

Monedele din fruntea clasamentului acestui an au urcat pe ipoteza că veștile bune vor continua. Dacă nu continuă, desfacerea pozițiilor ar putea fi la fel de bruscă precum raliul.