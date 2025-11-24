Tot mai multe companii de la nivel mondial implementează tehnologii de autentificare fără parolă. Care sunt noile metode

Din cauza neplăcerilor provocate de parole, cum ar fi bilețelele lipite de angajaţi pe birou, blocări dese ale conturilor sau liste aruncate pe tastaturi, tot mai multe companii de la nivel mondial trec la tehnologia de autentificare fără un cod ascuns, anunţă CNBC. Printre noile metode de a accesa un cont se numără token-uri hardware, biometrie sau notificări push mobile.

Tehnologia de autentificare fără parolă este concepută pentru a rezolva aceste probleme, iar utilizarea noilor instrumente este în creștere. Un sondaj recent realizat de către Wakefield Research, sponsorizat de furnizorul de securitate Portnox, a arătat că o majoritate semnificativă (92%) dintre liderii din domeniul securității au declarat că organizațiile lor au implementat sau intenționează să implementeze autentificarea fără parolă.

Această cifră este în creștere față de 2024. S-a observat creșterea productivității angajaților și îmbunătățirea experienței utilizatorilor ca fiind principalele beneficii.

Cum funcționează autentificarea fără parolă? Aceasta verifică identitatea utilizatorului fără a fi nevoie de parole tradiționale, prin metode alternative, cum ar fi token-uri hardware, biometrie sau notificări push mobile.

Aceastea oferă potențiale beneficii, cum ar fi securitate sporită și o experiență îmbunătățită a utilizatorului.

Furnizorul de servicii de training Universal Technical Institute a început să utilizeze o platformă fără parolă de la Microsoft, „iar pe măsură ce extindem adoptarea, beneficiile apar rapid, cu mai puține resetări ale parolelor, mai puține tichete la centrul de asistență și un început mai rapid al zilei”, a declarat Adrienne DeTray, vicepreședinte senior și director IT al companiei.

O mai bună experienţă pentru utilizator

„Impactul mai mare este cultural”, a spus DeTray. „Arată că suntem serioși în a face tehnologia să pară din nou mai ușoară și mai umană. De-a lungul anilor, am adăugat atât de multe sisteme și autentificări încât greutatea tehnologiei a devenit parte a muncii. Acesta este unul dintre acei pași care ajută la eliminarea acelei poveri administrative și face ca ecosistemul să pară mai fluid și conectat.”

Nu este vorba doar despre securitate, a spus DeTray, ci și despre experiența utilizatorului. „Fiecare resetare sau blocare a parolei încetinește oamenii și le diminuează concentrarea”, a spus ea. „Fără parolă elimină aceste dificultăți zilnice și le oferă oamenilor timp înapoi. Face parte din proiectarea unui ecosistem conectat în care securitatea și utilizabilitatea funcționează mână în mână.”

Una dintre cheile adoptării cu succes a autentificării fără parolă este comunicarea eficientă a schimbării de securitate cu personalul. „Angajații depășesc decenii de memorie musculară a parolelor, iar abordarea anxietății legitime a utilizatorilor cu privire la «ce se întâmplă dacă îmi pierd dispozitivul?» este esențială”, a spus Srikara Rao, de la R Systems International, un furnizor de servicii de inginerie digitală. „Am învățat rapid că trebuie să le vindem angajaților noștri «de ce»-ul", a adăugat acesta.