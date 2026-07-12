Tragedie în Bangkok. Cel puțin 27 de oameni au murit într-un incendiu la un bar popular din nordul orașului

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică, într-un bar din Bangkok. Premierul Thailandei, Anutin Charnviraklu, a afirmat că 27 de oameni au murit și mulți alți au ajuns, până la momentul de față, în spital, scrie Sky News.
Un incendiu a izbucnit într-un bar din capitala Thailandei, potrivit autorităților. Premierul Anutin Charnviraklu a spus că 27 de persoane și-au pierdut viața în urma incidentului.
El a mai spus că mai multe persoane au ajuns la spital. Cauza incendiului încă nu a fost stabilită.
This is awful! Many dead (some reports say 29) after a massive fire at a restaurant in the Chom Phon area of Chatuchak, Bangkok, Thailand.— Volcaholic ? (@volcaholic1) July 12, 2026
It's like a blowtorch coming out of the door ? pic.twitter.com/nxF2n0fHDY
Autoritățile au declarat că incendiul a fost raportat în jurul miezului nopții. Imaginile distribuite online arată flăcări uriașe la ușa din față a unui bar din partea de nord a capitalei thailandeze, în timp ce oamenii încercau să fugă, adaugă AP News.
Pompierii au avut nevoie de aproximativ o jumătate de oră pentru a stinge flăcările.
Charnvirakul, a oferit mai multe detalii cu privire izbucnirea incendiului. Potrivit Associated Press, acesta a declarat că un muzician care cânta în bar a spus că a văzut fum ieșind dintr-un întrerupător de circuit situat lângă scenă.
Ulterior, Charnvirakul spune că s-a întrerupt curentul electric și s-a auzit o explozie, înainte ca fumul dens să umple clădirea.
„Multe dintre victime au fost găsite în toaletele din spatele barului”, a adăugat Anutin.
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