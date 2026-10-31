Trei avioane cu civili evacuaţi din oraşul ucrainean Oleşki au ajuns în Belarus. A fost prima evacuare comună Ucraina-Rusia

Trei avioane cu civili evacuaţi din oraşul ucrainean Oleşki au ajuns în Belarus. Foto: Getty Images

Trei avioane ce transportau civili evacuaţi din oraşul Oleşki, situat în sudul Ucrainei şi aflat sub control rusesc, au aterizat pe aeroportul Gomel din Belarus, a relatat sâmbătă agenţia de presă BelTA, citată de Reuters, preluat de Agerpres.

Persoanele evacuate, care au dorit să părăsească Ucraina, au călătorit cu autobuzul via peninsula Crimeea până în oraşul rusesc Anapa, înainte de a fi îmbarcate cu destinaţia Belarus.

Epuizaţi şi înfometaţi, civilii respectivi au fost evacuaţi vineri în cadrul unei operaţiuni comune a Ucrainei şi Rusiei, prima de acest fel a celor două ţări beligerante în cei peste patru ani şi jumătate de război.