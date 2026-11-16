Trei avioane de mici dimensiuni au fost confundate cu drone deasupra Chișinăului

<1 minut de citit Publicat la 09:38 16 Noi 2026 Modificat la 09:38 16 Noi 2026

Drone militare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Trei avioane de mici dimensiuni, de tip SR-20, care au survolat Chișinăul duminică seară, au fost confundate cu drone de cetățenii moldoveni. Aeronavele veneau din Brno, Cehia, și au reușit să aterizeze, în cele din urmă, pe Aeroportul Național Chișinău, a anunțat ulterior Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC), clarificând situația, scrie Ziarul de Gardă.

Potrivit instituției, în timpul zborului, aeronavele au întâmpinat dificultăți de recepționare a semnalului GPS în zona de așteptare, ceea ce a afectat determinarea poziției acestora. Din acest motiv, serviciile de trafic aerian le-au ghidat pentru apropierea și aterizarea la Chișinău.

AAC a mai precizat că, pe parcursul zilei de 15 noiembrie, în spațiul aerian al Moldova a operat și o altă aeronavă de mici dimensiuni, care efectua zboruri pentru prestarea serviciilor de cartografiere și aerofotografiere.

Clarificările Autorității au venit după ce, pe rețelele sociale, au fost distribuite imagini și informații despre presupuse drone observate deasupra capitalei.

Autoritatea Aeronautică Civilă îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și să evite distribuirea informațiilor neverificate, care pot genera îngrijorări nejustificate.