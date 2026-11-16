"M-a forțat să beau o cantitate uriașă de votcă". Boris Johnson a povestit un moment bizar de la Moscova, când voia să-l vadă pe Putin

2 minute de citit Publicat la 09:13 16 Noi 2026 Modificat la 09:13 16 Noi 2026

Boris Johnson a povestit un moment bizar de la Moscova, când voia să-l vadă pe Putin. FOTO: Getty Images

"Nu ar trebui să existe niciun compromis cu Putin, oamenii trebuie să înțeleagă asta", spune Boris Johnson. Fostul premier britanic a povestit un episod din 2017, când, aflat la Moscova, ar fi fost pus de Serghei Lavrov să bea multă votcă în fața unui șemineu încins.

Johnson a făcut declarațiile în Columbia, într-un interviu pentru podcastul Tres Respuestas al fostului președinte columbian Iván Duque Márquez, potrivit Daily Express. El a respins orice înțelegere cu liderul de la Kremlin în privința războiului din Ucraina.

Fostul premier a vorbit și despre vizita sa la Moscova din 2017, pe când era ministru de externe. Scopul era "resetarea" relațiilor cu Rusia, dar vizita a fost, după cum spune chiar el, un dezastru.

Fostul premier l-a acuzat pe președintele rus că l-a ignorat, trimițându-l în schimb pe ministrul său de externe, Serghei Lavrov, adept al liniei dure, să se întâlnească cu delegația britanică. Descriind vizita drept un dezastru, Johnson a spus: "M-am dus să îl văd pe Putin. A refuzat să mă primească."

În schimb, a fost nevoit să discute cu Lavrov pe care Johnson l-a descris drept „un om îngrozitor, absolut incapabil“. Rememorând strania întâlnire, Johnson a povestit: "M-a pus să beau o cantitate uriașă de vodcă în fața unui șemineu foarte fierbinte."

El a adăugat: "Era pur și simplu ca un fel de pedeapsă dintr-un internat victorian. A fost groaznic. Și nu am ajuns nicăieri." Johnson a mai spus că Rusia a continuat să comită atrocități, inclusiv otrăvirea unor oameni pe străzile din Marea Britanie. "Rușii au continuat să facă lucruri cu adevărat barbare, cum ar fi să otrăvească oameni pe străzile Marii Britanii", a declarat el. Și a adăugat: "Așa că, vedeți, a fost o dezamăgire amară pentru mine: am încercat să mă împrietenesc cu Rusia și nu am reușit."

Fostul lider conservator a insistat, de asemenea, că nu poate exista nicio înțelegere cu președintele rus în privința războiului pe care acesta îl poartă în Ucraina.

"Nu ar trebui să existe niciun compromis cu Putin. Oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru" a spus Johnson.

El a făcut aceste declarații în Columbia, într-un interviu acordat fostului președinte columbian Iván Duque Márquez pentru podcastul acestuia, Tres Respuestas ("Trei răspunsuri").

În timpul vizitei de la Moscova, cei doi miniștri de externe au susținut o conferință de presă tensionată, în care Johnson a făcut o remarcă înțepătoare, a spus că are suficientă încredere în Lavrov încât să îi dea în grijă haina la sosire. Lavrov a replicat: "Nu era nimic în buzunarele hainei lui Boris."

Johnson a răspuns: "Deci ați percheziționat-o deja?"

Lavrov a negat anterior că l-ar fi pus pe fostul ministru de externe într-o situație neplăcută în timpul întâlnirii din fața focului.

Ministrul rus de externe a spus: "Era iarnă. Reședința Ministerului de Externe de pe strada Spiridonovka are un șemineu. Toată lumea îl îndrăgește."

Lavrov a respins totodată relatarea lui Johnson, acuzându-l că nu spune adevărul. "Boris Johnson este cunoscut pentru comportamentul său excentric și poate minți cu ușurință", a afirmat el.