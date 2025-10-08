Trei cercetători au primit Premiul Nobel pentru Chimie, pentru materiale revoluționare care extrag apă din aer și purifică mediul

1 minut de citit Publicat la 13:12 08 Oct 2025 Modificat la 13:12 08 Oct 2025

Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi au primit Premiul Nobel pentru Chimie din 2025. FOTO: X Nobel Prize

Trei cercetători - un japonez, un britanic și un iordanian - au primit Premiul Nobel pentru Chimie din 2025, pentru dezvoltarea așa-numitelor „structuri metal-organice” (metal-organic frameworks), scrie CNN.

Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar Yaghi vor împărți distincția pentru că au oferit chimiștilor „noi oportunități de a rezolva unele dintre provocările majore din domeniu”, a anunțat miercuri Comitetul Nobel în cadrul ceremoniei de la Stockholm, Suedia.

„Structurile metal-organice au un potențial uriaș, aducând oportunități fără precedent de a crea materiale personalizate cu funcții noi”, a declarat Heiner Linke, președintele Comitetului Nobel pentru Chimie.

Comitetul i-a lăudat pe laureați pentru crearea unor construcții moleculare cu spații ample prin care pot circula gaze și alte substanțe chimice. „Aceste construcții, structurile metal-organice, pot fi folosite pentru a extrage apă din aerul deșertic, a capta dioxidul de carbon, a stoca gaze toxice sau a cataliza reacții chimice”, a precizat acesta.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2025 #NobelPrize in Chemistry to Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi “for the development of metal–organic frameworks.” pic.twitter.com/IRrV57ObD6 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2025

Anul trecut, premiul a fost acordat unui trio de oameni de știință care au folosit inteligența artificială pentru a „descifra” codul aproape tuturor proteinelor cunoscute — „instrumentele chimice ale vieții”. Printre laureați s-a numărat și Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind din Londra, a cărui muncă a contribuit la dezvoltarea unui model de inteligență artificială capabil să prezică structurile complexe ale proteinelor — o problemă nerezolvată timp de 50 de ani.

În 2023, premiul a fost împărțit între trei cercetători care au descoperit și dezvoltat punctele cuantice, folosite în becurile LED și ecranele televizoarelor, dar și de chirurgi în timpul intervențiilor de îndepărtare a țesuturilor canceroase.

Premiul Nobel pentru Chimie este însoțit de o recompensă financiară în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1 milion de dolari).