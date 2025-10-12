Trei diplomați din Qatar au murit într-un accident rutier în Egipt. Erau așteptați la summitul privind Gaza

Trei diplomați din Qatar au murit într-un accident rutier în Egipt. Foto: Profimedia Images

Trei diplomați qatarezi și-au pierdut viața și doi au fost răniți într-un accident de mașină în apropierea stațiunii egiptene Sharm el-Sheikh, unde luni este programat un summit crucial privind Gaza, a anunțat duminică Qatarul, un mediator cheie în războiul dintre Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas.

Ambasada Qatarului la Cairo și-a exprimat ''profunda tristețe și durere în urma morții a trei membri ai administrației într-un tragic accident rutier petrecut la Sharm el-Sheikh, în timp ce se aflau în misiune''.

Diplomații decedați vor fi transferați la Doha duminică la bordul unui avion qatarez, la fel și cei doi răniți care primesc în prezent îngrijiri medicale la Sharm el-Sheikh, a anunțat ambasada într-un comunicat, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Potrivit postului Al-Qahera News, care are legături cu serviciile de securitate egiptene, accidentul a fost cauzat de pierderea controlului vehiculului, însă, oficial, cauza accidentului nu a fost încă stabilită, iar autoritățile egiptene nu au făcut comentarii.

Accidentele rutiere sunt frecvente în Egipt din cauza vitezei necorespunzătoare, a nerespectării regulilor de către mulți șoferi și a stării precare a unora dintre drumurile țării.

Ambasada și-a exprimat ''recunoștința și aprecierea față de autoritățile egiptene competente'' pentru ''cooperarea, preocuparea și eforturile lor în urmărirea accidentului și furnizarea facilităților necesare'', scrie EFE.

În ultimele zile au avut loc discuții în stațiunea Sharm el-Sheikh de la Marea Roșie pentru a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza.

Qatarul, împreună cu Egiptul și Statele Unite, a participat timp de mai multe luni la discuții care au vizat ajungerea la un acord în teritoriul palestinian și care au dus în cele din urmă la un armistițiu care a intrat în vigoare vineri.

Sharm el-Sheikh a găzduit săptămâna trecută lideri ai Hamas și din Israel, precum și țări mediatoare, pentru discuții intensive menite să asigure un armistițiu bazat pe un plan în 20 de puncte prezentat de președintele american Donald Trump.

Orașul va găzdui luni un summit pentru pace, găzduit de Trump și de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, la care vor participa lideri din peste 20 de țări, inclusiv din Franța și din Regatul Unit