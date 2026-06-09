Trei explozii cu mașini capcană în Moscova, marți. Un general de rang înalt ar fi fost ucis

2 minute de citit Publicat la 22:08 09 Iun 2026 Modificat la 22:08 09 Iun 2026

La fața locului au sosit ofițeri de poliție, pompieri, ambulanțe și „specialiști militari”. Foto: Captură X

Trei incidente cu mașini-capcană au avut loc în regiunea Moscovei. Centrul comercial Nebo din districtul Solnțevo din partea de vest a capitalei a fost evacuat din cauza descoperirii unui „obiect suspect” sub șasiul unei mașini parcate. Forțele de securitate au blocat drumul din apropierea complexului. Șeful Direcției Principale de Rachete și Artilerie (GRAU), Damir Davîdov, ar fi urit în urma unei explozii, scriu The Moscow Times și TVP World.

„Strada Aviatorov este blocată. Oamenii sunt evacuați din centrul comercial Nebo. Există numeroase mașini de poliție în apropierea centrului comercial”, a relatat un martor.

La fața locului au sosit ofițeri de poliție, pompieri, ambulanțe și „specialiști militari”.

A series of car explosions in Moscow



Two vehicles have been blown up in the Russian capital today. In one of the explosions, a 62-year-old lieutenant general was killed.



The blasts occurred in residential districts where Russian military personnel and their families live. The… pic.twitter.com/999GJ2Brxm — Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026

O explozie a fost raportată în districtul Konkovo, din sud-vestul capitalei. Accidentul în care a fost implicată o mașină electrică Zeekr a avut loc într-o parcare de la intersecția a două străzi. Inițial, canalele Telegram au relatat că explozia a fost urmată de un incendiu, care a fost stins de martori. Ulterior, Comitetul de Anchetă a anunțat descoperirea unui „obiect suspect sub mașină” și detonarea controlată a acestuia.

Hochrangiger russ. Offizier in einem BMW X3 SUV, der kurz nach dem Start explodierte, in einem Militärbezirk bei Moskau verbrannt. Trauen die Russen immer noch eher dt. Autos, statt chinesischen? Ein Sprengsatz mit 300 - 400 TNT war am Auto versteckt. #Russia #Moscow #Ukraine pic.twitter.com/DQamHDzrcd — Mavie (@MavieBHV) June 9, 2026

În primele ore ale dimineții, o altă mașină a explodat în cartierul Aviatorov din Balașiha, regiunea Moscova, ucigându-l, conform informațiilor preliminare, pe Damir Davîdov, șeful Direcției Principale de Rachete și Artilerie (GRAU) din cadrul Ministerului Apărării.

The vehicle that was blown up in Balashikha, Moscow this morning was a BMW X3 SUV that reportedly belonged to a 62-yr old Russian lieutenant general. The explosion came from an IED that was reportedly planted near the driver side of the vehicle. pic.twitter.com/eiOmDuiC3l — raging545 (@raging545) June 9, 2026

Conform imaginilor difuzate de la fața locului, explozia s-a produs în momentul în care șoferul a intrat în mașină și a început să iasă din parcare. Bărbatul a fost scos în viață din mașina în flăcări, dar nu a mai putut fi salvat. Bloggerul ucrainean Anatoli Șari a relatat că Davîdov a fost cel ucis în explozie. Aceleași informații au apărut ulterior pe canalul VChK-OGPU.