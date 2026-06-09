Antena 3 CNN Externe Trei explozii cu mașini capcană în Moscova, marți. Un general de rang înalt ar fi fost ucis

Trei explozii cu mașini capcană în Moscova, marți. Un general de rang înalt ar fi fost ucis

Andrei Paraschiv
2 minute de citit Publicat la 22:08 09 Iun 2026 Modificat la 22:08 09 Iun 2026
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La fața locului au sosit ofițeri de poliție, pompieri, ambulanțe și „specialiști militari”. Foto: Captură X

Trei incidente cu mașini-capcană au avut loc în regiunea Moscovei. Centrul comercial Nebo din districtul Solnțevo din partea de vest a capitalei a fost evacuat din cauza descoperirii unui „obiect suspect” sub șasiul unei mașini parcate. Forțele de securitate au blocat drumul din apropierea complexului. Șeful Direcției Principale de Rachete și Artilerie (GRAU), Damir Davîdov, ar fi urit în urma unei explozii, scriu The Moscow Times și TVP World.

„Strada Aviatorov este blocată. Oamenii sunt evacuați din centrul comercial Nebo. Există numeroase mașini de poliție în apropierea centrului comercial”, a relatat un martor.

La fața locului au sosit ofițeri de poliție, pompieri, ambulanțe și „specialiști militari”.

O explozie a fost raportată în districtul Konkovo, din sud-vestul capitalei. Accidentul în care a fost implicată o mașină electrică Zeekr a avut loc într-o parcare de la intersecția a două străzi. Inițial, canalele Telegram au relatat că explozia a fost urmată de un incendiu, care a fost stins de martori. Ulterior, Comitetul de Anchetă a anunțat descoperirea unui „obiect suspect sub mașină” și detonarea controlată a acestuia.

În primele ore ale dimineții, o altă mașină a explodat în cartierul Aviatorov din Balașiha, regiunea Moscova, ucigându-l, conform informațiilor preliminare, pe Damir Davîdov, șeful Direcției Principale de Rachete și Artilerie (GRAU) din cadrul Ministerului Apărării.

Conform imaginilor difuzate de la fața locului, explozia s-a produs în momentul în care șoferul a intrat în mașină și a început să iasă din parcare. Bărbatul a fost scos în viață din mașina în flăcări, dar nu a mai putut fi salvat. Bloggerul ucrainean Anatoli Șari a relatat că Davîdov a fost cel ucis în explozie. Aceleași informații au apărut ulterior pe canalul VChK-OGPU. 

 

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Etichete: Federatia Rusa Moscova explozie

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