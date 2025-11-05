Trei însoțitori de bord au fost concediați după ce au refuzat să zboare din cauza unei suspiciuni de infestare cu ploșnițe în avion

1 minut de citit Publicat la 12:45 05 Noi 2025 Modificat la 12:45 05 Noi 2025

"Noi ne-am săturat să fim hărțuiți și amenințați", a spus unul dintre angajaţi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Scandal la compania Brussels Airlines. Trei însoțitori de bord cu experienţă au fost concediaţi după ce au refuzat să zboare cu un avion despre care ştiau că ar fi infestat cu ploşniţe, a relatat New York Post.

Tensiunile cresc în cadrul companiei Brussels Airlines, după ce trei angajați le-au spus superiorilor că nu îşi doresc să zboare cu o aeronavă, întrucât se tem de o posibilă de infestare cu ploșnițe. Conform sursei citate, suspiciunile însoţitorilor de zbor au apărut pe 16 octombrie, când echipele de curățenie au observat semne ale paraziților la bordul unui Airbus A330-300, care urma să zboare de la Bruxelles, Belgia, către Accra, capitala Republicii Ghana.

"Noi ne-am săturat să fim hărțuiți și amenințați. Compania a devenit toxică", a declarat un însoţitor de zbor, informează Aviation24.be.

Oficialii de la Brussels Airlines au demarat propria investigație asupra acestor așa-ziși "pasageri clandestini care se hrănesc cu sânge" și au concluzionat că aeronava nu este infestată cu ploşniţe.

"După o inspecție amănunțită, s-a confirmat că a fost o alarmă falsă, iar aeronava a fost acceptată de către căpitan pentru a reintra în serviciu", a declarat purtătorul de cuvânt al Brussels Airlines, Nico Cardone, pentru The Post.

Ulterior, oficialul a mai precizat: "Personalul nostru de curățenie este instruit să fie vigilent în acest tip de situație".

În ciuda verdictului clar, trei dintre cei cinci însoțitori de bord s-au temut că s-ar putea să existe, totuşi, ploşniţe în Airbus-ul A330-300 şi au invocat dreptul "inapt de zbor" – o politică europeană în aviație care permite echipajului să se retragă din serviciu dacă nu se simte fizic sau psihologic capabil să își îndeplinească atribuțiile de zbor în mod sigur și eficient.

Conducerea companiei Brussels Airlines a decis să îi concedieze pe cei trei membrii ai echipajului – veterani cu 20, 27 și 30 de ani de vechime – pentru "abateri grave", a spus Nico Cardone. Totodată, însoţitorii de zbor sunt acuzaţi că "au încălcat flagrant procedurile" și au provocat daune financiare și operaționale companiei aeriene.