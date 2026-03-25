Trei scenarii pentru o operațiune terestră americană în Iran. Raid, debarcări amfibii și parașutiști. Ce va face Trump

Deși președintele american Donald Trump a declarat că își dorește încheierea războiului din Iran și a anunțat negocieri de pace cu Teheranul, Statele Unite ale Americii se pregătesc și pentru alte scenarii care includ operațiuni terestre în zona Orientului Mijlociu.

Între 2.000 și 3.000 de parașutiști ai armatei americane din Divizia 82 Aeropurtată au primit ordine scrise de a fi desfășurați în Orientul Mijlociu, potrivit unui oficial guvernamental american. În același timp, spre Iran se îndreaptă și pușcași marini de elită. O parte dintre aceștia vin dinspre Japonia împreună cu grupul naval USS Tripoli, alte trupe fiind trimise de pe coasta de est a americii împreună cu grupul naval USS Boxer.

Desfășurarea de forțe ar putea aduce între 6.000 și 8.000 de soldați americani în imediata apropiere a Iranului - o creștere a numărului de soldați care vine în contextul în care Trump a declarat, pe de altă parte, că nu intenționează să desfășoare misiuni la sol, deși a precizat că nu exclude această posibilitate.

Trump are pe masă mai multe opțiuni prin care poate crește presiunea asupra Iranului, însă toate acestea ar putea veni cu costuri mari pentru americani.