Trei scenarii pentru o operațiune terestră americană în Iran. Raid, debarcări amfibii și parașutiști. Ce va face Trump

Deși președintele american Donald Trump a declarat că își dorește încheierea războiului din Iran și a anunțat negocieri de pace cu Teheranul, Statele Unite ale Americii se pregătesc și pentru alte scenarii care includ operațiuni terestre în zona Orientului Mijlociu.
Între 2.000 și 3.000 de parașutiști ai armatei americane din Divizia 82 Aeropurtată au primit ordine scrise de a fi desfășurați în Orientul Mijlociu, potrivit unui oficial guvernamental american. În același timp, spre Iran se îndreaptă și pușcași marini de elită. O parte dintre aceștia vin dinspre Japonia împreună cu grupul naval USS Tripoli, alte trupe fiind trimise de pe coasta de est a americii împreună cu grupul naval USS Boxer.
Desfășurarea de forțe ar putea aduce între 6.000 și 8.000 de soldați americani în imediata apropiere a Iranului - o creștere a numărului de soldați care vine în contextul în care Trump a declarat, pe de altă parte, că nu intenționează să desfășoare misiuni la sol, deși a precizat că nu exclude această posibilitate.
Trump are pe masă mai multe opțiuni prin care poate crește presiunea asupra Iranului, însă toate acestea ar putea veni cu costuri mari pentru americani.
Opțiuni pentru operațiuni terestre potențiale ale SUA în Iran
Opțiunea nr. 1 – Înghețarea economiei iraniene și forțarea capitulării în negocieri prin controlul Insulei Kharg, responsabilă pentru aproximativ 90% din exporturile de petrol. Acest lucru ar fi realizat cel mai probabil printr-o debarcare cu parașutiști, deoarece strâmtoarea Ormuz ar fi disputată, iar introducerea navelor de debarcare amfibie ar fi dificilă.
Opțiunea nr. 2 – Capturarea insulelor-cheie aflate imediat în jurul Strâmtorii Ormuz, precum și a unor poziții de coastă apropiate de strâmtoare, cu posibilitatea creării unei zone tampon de câțiva kilometri. Aceasta ar putea fi coordonată cu Opțiunea 1.
Ar implica capturarea unor insule importante precum Insula Qeshm, Abu Musa și Insulele Tunbs, care înconjoară strâmtoarea, precum și preluarea unor zone portuare cheie de pe coasta Bandar Abbas și din zona de coastă Jask, pentru a preveni atacurile de represalii cu rachete anti-navă sau drone navale asupra petrolierelor. Operațiunea ar putea fi realizată prin coordonarea debarcărilor navale ale pușcașilor marini și sprijin aerian puternic.
Opțiunea nr. 3 – Raid al forțelor speciale în nordul Iranului pentru neutralizarea și capturarea unor componente nucleare și materiale de îmbogățire esențiale, cu scopul de a degrada programul nuclear. Acesta ar fi probabil realizat printr-un raid cu elicoptere și desfășurări mici ale forțelor speciale, posibil susținute de o forță de reacție rapidă de parașutiști.
Printre siturile nucleare vizate s-ar număra Natanz, Fordow, Isfahan și Parchin-Taleghan 2. Deoarece multe dintre aceste instalații sunt subterane, operațiunea ar fi extrem de periculoasă și puțin probabilă.
Trupe potențial disponibile:
• aproximativ 7.500 de pușcași marini din grupările expediționare 31 și 11 și din grupul amfibiu Boxer
• aproximativ 3.000 de parașutiști din Divizia 82 Aeropurtată
• desfășurări necunoscute din Regimentul 75 Ranger, Delta Force, 160th SOAR (aviația pentru operațiuni speciale) și SEALs.