Cum arată trenurile zburătoare desprinse parcă din filme SF

„Cu susu-n jos”. Trenuri „zburătoare”, demne de un film SF VIDEO

Sistem unic într-un orăşel din Germania. Din cauza râurilor şerpuite, căile ferate tradiţionale ar fi imposibil de construit.

Schwebebahn este o cale ferată suspendată, fiind cea mai veche cale electrică cu vagoane suspendante. Dar ideea nu este nouă, ci a fost propusă prima oară în era industrializării, în anul 1893, de către inginerul şi antreprenorul Eugen Langen.

Acesta avea nevoie să-şi transporte produsele de la fabrica de zahăr din Cologne (Koln) către restul oraşelor. La scurt timp, în 1901, a fost şi implementată.

Peste 20.000 de tone de oţel au fost folosite pentru a crea sistemul. Gările au fost construite în stilul art noveau, din sticlă şi cu interior din lemn. Ineditul sistem acoperă 13.3 kilometri. Astăzi, trenurile transportă circa 82.000 de pasageri zilnic şi 25 de milioane anual, deci am putea spune că sunt sigure. De la lansarea sa, a avut loc un singur accident cu victime.

În lume, trenuri suspendate mai există doar în Japonia. Cel mai faimos pasager, elefănţica Tuffi Deja obişnuită să meargă în trenuri şi tramvaie, în 1950, elefantul de circ Tuffi a avut o „călătorie” de neuitat cu trenul suspendat din Germania, relatează CNN.

