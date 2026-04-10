Trezoreria SUA i-a convocat pe șefii marilor bănci din cauza riscurilor cibernetice generate de noul model AI de la Anthropic

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, i-a convocat săptămâna aceasta la o întâlnire la Washington pe șefii marilor bănci americane, în contextul îngrijorărilor legate de riscurile cibernetice pe care le-ar putea genera cel mai nou model de inteligență artificială al companiei Anthropic, notează The Guardian.

Jerome Powell, președintele Rezervei Federale, ar fi fost printre cei prezenți la sediul Trezoreriei la această întâlnire, organizată după lansarea modelului AI Claude Mythos, despre care Anthropic spune că pune probleme de securitate cibernetică fără precedent.

O recentă scurgere de informații din codul Claude a determinat startup-ul să publice, la începutul lunii, o postare pe blogul oficial în care spunea că modelele AI au depășit „toți oamenii, cu excepția celor mai pricepuți, în identificarea și exploatarea vulnerabilităților software”. Compania adăuga: „Consecințele – pentru economii, siguranța publică și securitatea națională – ar putea fi severe”.

Întâlnirea de săptămâna aceasta ar fi fost convocată în timp ce șefii băncilor erau deja la Washington pentru o reuniune a unui grup de lobby, lista invitaților concentrându-se pe conducătorii așa-numitelor bănci de importanță sistemică – adică acele bănci în privința cărora reglementatorii consideră că o perturbare majoră a operațiunilor sau o eventuală prăbușire ar pune în pericol stabilitatea financiară.

Printre cei prezenți s-au numărat directorul general al Goldman Sachs, David Solomon, Brian Moynihan de la Bank of America, Jane Fraser de la Citigroup, Ted Pick de la Morgan Stanley și Charlie Scharf, șeful Wells Fargo, potrivit Bloomberg, care a relatat primul detaliile întâlnirii. Jamie Dimon, șeful JP Morgan, a fost invitat, dar nu a putut participa.

Într-o scrisoare anuală adresată acționarilor, publicată săptămâna aceasta, Dimon avertiza că securitatea cibernetică „rămâne unul dintre cele mai mari riscuri cu care ne confruntăm” și că „AI aproape sigur va face acest risc și mai mare”.

Anthropic a declarat că modelul său Mythos, care nu a fost încă lansat, a scos la iveală mii de vulnerabilități în software și în aplicații populare, ceea ce a determinat compania să limiteze accesul la noul model la un grup restrâns de companii, printre care Amazon, Apple și Microsoft.

Este pentru prima dată când Anthropic restricționează lansarea unui produs. Acces au mai primit și companiile din domeniul rețelelor Cisco și Broadcom, alături de Linux Foundation, organizația care promovează sistemul de operare gratuit și open-source Linux.

Vestea vine în contextul îngrijorărilor că hackerii ar putea ajunge să folosească astfel de instrumente pentru a sparge parole sau pentru a decripta date care ar trebui să rămână protejate.

Compania spune că cele mai vechi dintre vulnerabilitățile descoperite de Mythos aveau o vechime de până la 27 de ani și că niciuna dintre ele nu fusese, se pare, observată de creatorii lor sau de specialiștii în monitorizare tech înainte de a fi identificată de modelul AI.

Întâlnirea are loc la câteva săptămâni după ce guvernul american a desemnat Anthropic drept un risc pentru lanțul de aprovizionare – acuzații pe care Anthropic le contestă în instanță.

Rezerva Federală, Anthropic și băncile americane nu au răspuns solicitărilor de comentariu transmise de Bloomberg. Trezoreria nu a răspuns nici ea solicitării publicației.