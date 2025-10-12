Trump a fost aplaudat, iar Netanyahu, huiduit la mitingul din Piața Ostaticilor din Tel Aviv

6 minute de citit Publicat la 13:58 12 Oct 2025 Modificat la 13:58 12 Oct 2025

Uralele s-au transformat în huiduieli când Witkoff a subliniat rolul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu. Oamenii l-au apreciat pe Donald Trump / foto: Getty Images

Trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a lăudat sâmbătă eforturile președintelui american Donald Trump de a obține un armistițiu în Fâșia Gaza, într-un discurs rostit la un miting din Piața Ostaticilor din Tel Aviv, la care au participat sute de mii de persoane, informează dpa, potrivit Agerpres.

„Cu toții îi datorăm o profundă recunoștință președintelui Trump”, a spus Witkoff, întrerupt doar de aplauze prelungite și de strigăte de „Mulțumim, Trump”.

Un purtător de cuvânt al Forumului Familiilor Ostaticilor și Dispăruților a declarat că în piață se aflau aproximativ 400.000 de oameni, mitingul având loc la o zi după intrarea în vigoare a unui armistițiu între Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas.

Witkoff, care a fost însoțit de fiica lui Trump, Ivanka, și de soțul acesteia, Jared Kushner, a adus, de asemenea, un omagiu puterii și răbdării rudelor și poporului israelian.

„Vă mulțumesc că ați arătat că viitorul acestei regiuni poate fi construit nu pe cenușa vechii uri, ci pe promisiunea unei speranțe comune”, a spus Witkoff, care a vizitat anterior Fâșia Gaza însoțit de armata israeliană.

„Am visat la această noapte. A fost o călătorie lungă”, a adăugat el.

Uralele s-au transformat în huiduieli și fluierături când Witkoff a subliniat rolul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu.

„Permiteți-mi să-mi termin gândul”, a cerut trimisul special american, argumentând că liderul israelian a dat totul pentru țara sa.

Multe rude ale ostaticilor israelieni captivi în Gaza îl acuză pe Netanyahu că nu a făcut suficient pentru a asigura eliberarea lor în cei doi ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, în care 1.200 de oameni, majoritatea civili israelieni, au fost uciși și 250 răpiți și duși în enclava palestiniană.

Kushner și Ivanka Trump au avut la rândul lor scurte intervenții și au lăudat rolul lui Witkoff în negocieri.

„A fost o onoare să lucrez cu o persoană atât de specială”, a spus Kushner.

Ivanka Trump a adăugat: „Președintele a vrut să vă împărtășesc, așa cum a făcut-o cu atât de mulți dintre voi personal, că vă vede, vă aude. Este alături de voi, mereu, mereu.”

Witkoff în Piața Ostaticilor din Tel Aviv: „Se mai întâmplă și miracole”

În discursul său de sâmbătă din Piața Ostaticilor din Tel Aviv, Witkoff a declarat că „se mai întâmplă și miracole”.

„În această seară sărbătorim ceva extraordinar. Dovada vie că se mai întâmplă și miracole (...) O pace care nu se naște din politică, ci din curaj: curajul celor care refuză să renunțe”, a apreciat el, o aluzie la planul președintelui american Donald Trump pentru Fâșia Gaza și la eliberarea iminentă a celor 48 de ostatici, scrie EFE.

În piața arhiplină, unii participanți au desfășurat un banner uriaș pe care scria „Președintele Trump, Nobel”, împreună cu o panglică galbenă în semn de solidaritate cu ostaticii.

Luni, Trump însuși va ateriza în Israel, unde se va adresa Knessetului (parlamentul), apoi va zbura în Egipt, unde vor participa și alți lideri pentru a sprijini implementarea acordului de principiu dintre Israel și Hamas.

Witkoff și Kushner au vizitat Fâșia Gaza și baza unde vor fi duși ostaticii

Însoțiți de membri ai armatei israeliene, Witkoff și ginerele lui Trump au vizitat sâmbătă Fâșia Gaza și baza militară unde vor fi duși ostaticii după eliberarea lor, relatează EFE.

Șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, a condus această vizită în Fâșie, la care a participat și șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), Brad Cooper.

Înalții comandanți militari ai ambelor țări au avut o întâlnire comună pentru a discuta situația actuală din Gaza și pregătirile pentru predarea de către Hamas a ostaticilor în schimbul eliberării unor deținuți palestinieni, a informat armata israeliană într-un comunicat.

Accesul în Fâșia Gaza este complet controlat de Israel, care a impus o blocadă maritimă, aeriană și terestră, amintește dpa.

Vizitele reprezentanților guvernamentali de rang înalt sunt extrem de rare, în timp ce jurnaliștilor internaționali li se refuză accesul independent, în ciuda solicitărilor repetate din partea asociațiilor de presă și a redacțiilor.

Participanții au fost duși apoi la așa-numitul centru de returnare a ostaticilor de la baza militară Reim, situată la aproximativ 18 kilometri de Fâșia Gaza, de unde ostaticii sunt de obicei transferați către spitale.

Israelul transferă deținuți palestinieni în închisorile Ofer și Ketziot înaintea schimbului de ostatici

Mii de funcționari israelieni au lucrat pe tot parcursul nopții de vineri spre sâmbătă pentru a transfera deținuții palestinieni - care vor fi eliberați în schimbul ostaticilor israelieni - la închisorile Ofer și Ketziot, a anunțat Serviciul Penitenciar Israelian.

„Ca parte a acestei inițiative, deținuții de securitate națională au fost transferați în centrele de deportare din închisorile Ofer și Ketziot, în așteptarea instrucțiunilor conducerii politice și a continuării activităților operaționale pentru a permite returnarea ostaticilor în Israel'', a declarat serviciul într-un comunicat.

În baza acordului, Israelul îi va elibera pe acești 250 de prizonieri și alți 1.700 palestinieni, arestați în Gaza din 7 octombrie 2023.

Prizonierii și deținuții care vor fi eliberați pe teritoriul palestinian ocupat din Cisiordania au fost transferați la Ofer, în timp ce cei care vor fi returnați în Fâșia Gaza sau deportați via Egipt - cei condamnați pe viață - au fost transferați la Ketziot.

Potrivit ziarului Haaretz, dintre cei 250 de condamnați pe viață, 159 au legături cu Fatah (principalul partid palestinian din Cisiordania - n.r.) și 63 cu gruparea islamistă palestiniană Hamas (care controlează Gaza - n.r.). Restul nu au nicio afiliere anume sau au legături ci Jihadul Islamic palestinian, Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei sau gruparea Stat Islamic.

Personaje proeminente precum Marwan Barghouti - arestat în 2002 în timpul celei de-a Doua Intifade și pe care mulți palestinieni îl văd drept succesorul lui Mahmoud Abbas, președintele Autorității Naționale Palestiniene - sau Ahmed Saadat, fost secretar general al Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei, nu se află pe lista celor care vor fi eliberați.

Figurează în schimb pe listă Baher Badr, un membru al Hamas condamnat la 11 pedepse pe viață pentru că a plănuit un atac cu bombă la o stație de autobuz din fața unei baze militare din centrul Israelului, în care au fost ucise opt persoane în 2004. Mai figurează pe lista celor care vor fi eliberați și Iyad al Rub, un înalt oficial al Jihadului Islamic condamnat pentru uciderea a șase israelieni și rănirea altor 55 într-un atac sinucigaș în orașul Hadera în 2006.

Israelul, acuzat că face razii la domiciliile deținuților palestinieni care urmează să fie eliberați

Biroul de presă al prizonierilor palestinieni (Asra, în arabă), afiliat mișcării islamiste Hamas, a denunțat duminică faptul că armata israeliană a făcut razii și a arestat 13 persoane în Cisiordania ocupată la domiciliile mai multor deținuți care vor fi eliberați în baza acordului de încetare a focului din Gaza, transmite EFE.

„În zorii zilei de duminică, 12 octombrie 2025, forțele de ocupație israeliene au lansat o campanie masivă de raiduri și arestări în diferite guvernorate din Cisiordania, vizând domiciliile prizonierilor eliberați și ale altora care urmau să fie puși în libertate'', a transmis Asra într-un comunicat.

„Operațiunile au inclus percheziții, acte de vandalism și amenințări la adresa familiilor'', a adăugat Asra.

Conform listei cu deținuți, publicată de organizație, care conține 13 nume, majoritatea raidurilor au avut loc în orașele Ramallah și Nablus și, într-o măsură mai mică, în Hebron.

Armata israeliană nu a comentat aceste acuzații.

Sâmbătă, Asra a informat cu privire la arestarea a 10 palestinieni, între care se află fotografa Israa Ashraf Khmaisah. În acest caz, armata israeliană a confirmat arestările pentru EFE și a declarat că cei arestați sunt suspectați de implicare în „activități teroriste”.