Trump a înjurat un muncitor și i-a arătat degetul mijlociu, la o fabrică auto din SUA. Casa Albă: Președintele a dat un răspuns adecvat

Donald Trump a fost filmat arătând degetul mijlociu unui muncitor, într-o fabrică auto. Sursa foto: Captură video Oneindia via Youtube

Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu şi a înjurat un muncitor care a strigat la el și l-a criticat pentru modul în care preşedintele american a gestionat scandalul legat de Jeffrey Epstein, marţi, la o fabrică auto din Michigan. Șeful statului nu știa că este filmat.

Videoclipul a fost difuzat iniţial de site-ul de cancan TMZ, iar Casa Albă nu a contestat autenticitatea acestuia, dimpotrivă, instituția l-a apărat pe Trump.

„Un dement striga sălbatic înjurături într-un acces de furie dezlănţuită, iar preşedintele a dat un răspuns adecvat şi lipsit de ambiguitate”, a explicat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Steven Cheung, într-un e-mail adresat Reuters.

Trump se afla în vizită la fabrica de asamblare Ford F-150 din Dearborn când un muncitor de la fabrică a strigat „protector de pedofili” în timp ce preşedintele stătea pe o pasarelă suspendată. În filmare, se poate vedea cum Trump s-a întors spre individ şi l-a înjurat (n.r. i-a spus „f**k you” de două ori), apoi a făcut un gest cu mâna cu degetul mijlociu ridicat.

Alţi angajaţi ai Ford l-au aclamat şi l-au salutat pe preşedinte în timp ce acesta a vizitat linia de asamblare, făcând fotografii cu muncitorii şi strângând mâini.

„Turul a mers grozav”

Preşedintele executiv al Ford, Bill Ford, a calificat incidentul drept regretabil şi s-a declarat jenat, într-o discuţie ulterioară cu presa.

„Au fost şase secunde dintr-un tur de o oră. Şi turul a mers grozav”, a spus el. „Cred că i-a plăcut foarte mult şi nouă la fel”, a adăugat şeful Ford.

Donald Trump a folosit ocazional limbaj vulgar în locuri publice, adesea ca răspuns la critici, confruntări sau pentru a-şi sublinia punctul de vedere, menţionează Reuters.