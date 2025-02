Trump a interzis AP la Casa Albă după ce a instituția de presă a continuat să folosească „Golful Mexicului” în loc de „Golful Americii”

Donald Trump a declarat luna trecută că guvernul SUA va redenumi corpul de apă „Golful Americii”. Foto: Getty Images

Casa Albă a lui Trump a declarat vineri că Associated Press are interdicție de a intra în Biroul Oval și în Air Force One pe o perioadă nedeterminată. AP, una dintre cele mai mari instituții de presă din lume, a fost vizată de Casa Albă la începutul acestei săptămâni din cauza a două cuvinte: „Golful Mexic”.

Președintele Donald Trump a declarat luna trecută că guvernul SUA va redenumi corpul de apă „Golful Americii”. Schimbarea a intrat în vigoare la agențiile guvernamentale. Însă alte țări nu recunosc noua denumire, iar AP are clienți în întreaga lume, așa că se referă în continuare la Golful Mexic, recunoscând totodată decretul lui Trump, notează CNN.

Alte instituții de presă globale au luat decizii similare.

Dar săptămâna aceasta, Casa Albă a vizat AP și a interzis accesul reporterilor săi la evenimentele prezidențiale.

Fotografilor de la AP li s-a permis totuși să participe.

Cu puțin timp înainte ca Trump să plece vineri de la Casa Albă spre Mar-a-Lago, administrația a confirmat că AP nu va fi lăsată nici în Air Force One pentru această călătorie.

Într-o declarație pe X, adjunctul șefului de personal Taylor Budowich a subliniat disputa Golfului, spunând că decizia AP „nu este doar divizivă, ci expune și angajamentul Associated Press pentru dezinformare”.

„În timp ce dreptul lor la reportaje iresponsabile și necinstite este protejat de Primul Amendament, acesta nu le asigură privilegiul accesului neîngrădit la spații limitate, precum Biroul Oval și Air Force One”, a scris Budowich. „În viitor, acest spațiu va fi deschis miilor de reporteri cărora le-a fost interzisă acoperirea acestor zone confidențiale ale administrației”.

Acesta a precizat că jurnaliștii AP își vor păstra acreditările pentru terenurile Casei Albe.

Dar blocarea AP de la evenimentele cunoscute sub numele de „pool”, cum ar fi zborurile Air Force One, interferează cu capacitatea postului de știri de a-și face treaba.

„Grupul de presă” călătorește în permanență cu președintele și împărtășește informații cu întregul corp de presă. AP este atât de importantă pentru acoperirea evenimentelor de la Casa Albă, încât a contribuit la crearea acestui grup.

„Primul caz cunoscut al unui așa-numit „pool reporter” în interiorul Casei Albe a fost în 1881, după ce președintele James A. Garfield a fost împușcat”, a explicat AP la începutul acestei săptămâni. „În timp ce șeful executivului zăcea în pat, reporterul AP Franklin Trusdell a stat în fața camerei bolnavului, ascultându-l cum respiră și împărtășind ultimele informații cu alți corespondenți”.

AP, o cooperativă care transmite știri către mii de clienți, a fost de atunci membră a grupului.

AP nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la declarația de vineri.

Serviciul de presă a semnalat în mod repetat că pregătește o contestație în justiție. După cum a remarcat un membru al personalului AP, sub rezerva anonimatului, „este greu să găsești un caz mai clar de discriminare a punctelor de vedere”.

Asociația Corespondenților de la Casa Albă stabilește ce instituții fac parte din rotația grupului. AP este inclusă în fiecare zi, dar odată cu intrarea în vigoare a interdicției, acest lucru ar putea fi reevaluat.

Joi, WHCA, care reprezintă corpul de presă, a declarat că acțiunea împotriva AP „este o încălcare exemplară nu numai a Primului Amendament, ci și a ordinului executiv al președintelui privind libertatea de exprimare și încetarea cenzurii federale”.