Trump a semnat cu Japonia un acord pentru pământuri și minerale rare. SUA încearcă să elimine dominația Chinei în domeniu

1 minut de citit Publicat la 08:34 28 Oct 2025 Modificat la 08:34 28 Oct 2025

Președintele Donald Trump s-a întâlnit pentru prima oară cu noua șefă a guvernului de la Tokyo, Sanae Takaichi. Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a întâlnit pentru prima oară cu noua șefă a guvernului nipon, Sanae Takaichi, cu care a și semnat un acord pentru obținerea pământurilor rare, relatează CNN.

SUA și Japonia se aliază, astfel, pentru a contracara dominația Chinei în domeniul pământurilor rare și mineralelor critice.

Cei doi lideri s-au pus de acord să „susțină oferta de minerale critice brute și procesate și de pământuri rare cruciale pentru industriile locale din Statele Unite și Japonia”.

Acordul-cadru reprezintă un angajament că cei doi aliați vor coopera pentru a obține aceste resurse și pentru a mobiliza sectoarele publice din țările lor pentru a consolida investițiile miniere și pentru procesarea resurselor.

Pământurile rare și mineralele critice sunt esențiale pentru industria secolului XXI și sunt folosite pentru construcția dispozitivelor moderne – de la telefoane smart până la mașini electrice.

Acordul va ajuta ambele țări să-și consolideze securitatea economică, să promoveze creșterea economică și să promoveze prosperitatea globală, se arată într-un comunicat comun al lui Trump și Takaichi.

Cele două țări au semnat și o implementare a acordului pentru o „nouă epocă de aur” a alianței SUA-Japonia.

Acordul pe minerale rare are o însemnătate importantă mai ales din punctul de vedere al rivalităților geopolitice din regiunea Asiei și Pacificului – China are un cvasi-monopol pe producția și furnizarea globală de pământuri rare.

Acest monopol a fost folosit agresiv de China în războiul comercial pe care SUA l-a pornit la începutul acestui an, iar administrația Trump încearcă să obțină acorduri cu alte țări pentru a elimina această dominație a Chinei.

Subiectul se va afla, cel mai probabil, și pe agenda discuțiilor la întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping de săptămâna viitoare.