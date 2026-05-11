Trump anunță că mai mulți prizonieri moldoveni și polonezi au fost eliberați din detenție din Belarus și Rusia

Trump a atribuit eliberarea trimisului special John Coale și i-a mulțumit președintelui belarus Aleksandr Lukașenko. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a postat duminică pe rețelele de socializare că trei prizonieri polonezi și doi moldoveni au fost eliberați din detenția din Belarus și Rusia, potrivit Reuters.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a atribuit eliberarea trimisului special John Coale și i-a mulțumit președintelui belarus Aleksandr Lukașenko pentru „cooperare și prietenie”.

Trump a făcut referire și la eliberarea jurnalistului și activistului polono-belarus Andrzej Poczobut dintr-o închisoare din Belarus.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat eliberarea lui Poczobut, care a făcut parte dintr-un schimb de prizonieri, pe 28 aprilie.

Lukașenko, un aliat al președintelui rus Vladimir Putin, a eliberat sute de prizonieri în ultimii doi ani.

Acest proces s-a accelerat în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump. În schimb, SUA a început să ridice sancțiunile împotriva Belarusului.

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri seara o încetare a focului de trei zile între Ucraina și Rusia începând de sâmbătă, 9 mai, până luni, 11 mai. De asemenea, Trump a precizat că Rusia și Ucraina vor face un schimb de câte 1.000 de prizonieri, de fiecare parte.