Trump crede că ar putea ajunge în rai: "Nu sunt un candidat perfect, dar am făcut o grămadă de lucruri bune pentru oameni perfecți"

Donald Trump crede că ar putea ajunge în rai. FOTO: Getty Images

Donald Trump crede că ar putea ajunge în rai. Liderul de la Casa Albă declarat în faţa participanţilor la un eveniment anual cu tematică religioasă, că deşi nu se consideră un candidat ideal, este încrezător că faptele sale bune îi vor creşte şansele, scrie USA Today.

"Am spus: "Nu voi ajunge niciodată în rai, pur și simplu nu cred că mă calific. Nu cred că există ceva ce aș putea face". Dar toate aceste lucruri bune pe care le fac, inclusiv pentru religie… Chiar cred că probabil ar trebui să pot ajunge acolo. Adică nu sunt un candidat perfect, dar am făcut o grămadă de lucruri bune pentru oameni perfecți. Asta e sigur", a declarat Trump.

Într-un discurs de 77 de minute, ținut la hotelul Washington Hilton, Trump a spus că a „făcut mai mult pentru religie decât orice alt președinte”, susținând că predecesorii săi de la Casa Albă "au renunțat" la religie. "Nu știu cum poate o persoană credincioasă să voteze cu un democrat. Chiar nu știu", a declarat Trump la eveniment.

Trump a afirmat că el a readus religia și creștinismul în centrul politicii și culturii americane, invocând, între altele, demersuri de sprijinire a rugăciunii în școli, politici care vizează persoanele transgender și crearea unui birou pentru credință la Casa Albă.

"Unii politicieni importanți refuză să spună cuvântul «Dumnezeu». Nu vor să-l spună. Eu îl spun", a declarat Trump, adăugând că "sunt multe semne că religia revine" sub conducerea sa. "Revine atât de puternic. Știți, bisericile voastre se umplu. Acum doi ani nu aveai asta", a spus el.

Trump spune că a trebuit să câștige în 2024 pentru „propriul ego”

Trump a devenit un aliat puternic al mișcării dreptei creștine în primul său mandat și a continuat această legătură și în al doilea mandat. La un moment dat, părea o asociere puțin probabilă pentru un președinte care nu merge regulat la biserică și este cunoscut pentru atacurile dure la adresa adversarilor.

În stilul clasic Trump, președintele nu s-a limitat la religie în discursul său. Trecând de la un subiect la altul, Trump a adus în discuție pierderea alegerilor din 2020 în fața fostului președinte Joe Biden, repetând din nou acuzații că scrutinul a fost furat. Pentru că "au trucat al doilea scrutin", a spus Trump, el "a trebuit să câștige” alegerile din 2024 pentru ego-ul său.

"Aveam nevoie de asta pentru propriul meu ego. Aș fi avut un ego prost pentru tot restul vieții. Acum chiar am un ego mare, totuși. Să-i învingi pe lunaticii ăștia a fost incredibil, nu? Ce sentiment grozav, să câștigi fiecare stat-cheie, să câștigi votul popular.”