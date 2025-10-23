Donald Trump crede că Xi Jinping poate avea „o mare influență asupra lui Putin”

Președintele american Donald Trump a declarat, miercuri, că liderul chinez Xi Jinping ar putea avea „o mare influență asupra omologului său rus, Vladimir Putin”, în vederea rezolvării conflictului din Ucraina. Afirmația a fost făcută la Casa Albă, în timpul întâlnirii cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Cred că el poate avea o mare influenţă asupra lui Putin”, a declarat Donald Trump în fața reporterilor, menționând că intenționează să discute acest subiect cu liderul de la Beijing în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat în Coreea de Sud, notează Le Figaro.

„Cred că poate avea o mare influenţă. Iar noi vom vorbi cu siguranţă despre Rusia şi despre Ucraina”, a mai adăugat președintele american.

Trump a mai spus că speră ca discuțiile să aducă și un progres în relațiile economice dintre Statele Unite și China.

„Cred că vom încheia un acord”, a afirmat el, considerând măsura Beijingului de a restrânge exporturile de pământuri rare drept o simplă „perturbare”.

Relațiile comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii s-au tensionat și mai mult după ce China a decis, acum două săptămâni, să limiteze exporturile de pământuri rare și tehnologia folosită pentru prelucrarea acestora.

Trump a anunţat pe 19 septembrie că se va întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud, în ceea ce urma să fie prima lor întâlnire de la revenirea la Casa Albă. De asemenea, a menţionat o călătorie în China la începutul anului viitor.

Dar, pe 10 octombrie, a ameninţat că va anula discuţiile cu Xi şi va impune tarife masive Chinei după ce aceasta a introdus restricţii asupra pământurilor rare.

În ultimele sale declaraţii, Donald Trump pare să-şi fi îndulcit din nou tonul, afirmând, marţi, că întâlnirea va avea loc şi că vizita sa în China „destul de la începutul anului viitor” este „oarecum stabilită”.