Trump spune că va obține un acord „bun” cu China, după luni întregi de război comercial, dar dă de înțeles că nu se va întâlni cu Xi

Foto: Getty Images

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, marţi, că se aşteaptă să ajungă la un acord comercial „bun” cu China, la un summit al ţărilor din Asia-Pacific care va avea loc săptămâna viitoare, dar a avertizat că întâlnirea planificată cu Xi Jinping s-ar putea să nu aibă loc, informează AFP, citată de Agerpres.

Trump şi-a schimbat în repetate rânduri părerea cu privire la organizarea întâlnirii, care este programată să aibă loc la summitul APEC, forumul de Cooperare Economică Asia-Pacific, ce va avea loc în Coreea de Sud între 31 octombrie şi 1 noiembrie.

„Vom obţine un acord echitabil şi cred că va fi o întâlnire foarte reuşită. Cu siguranţă, mulţi oameni aşteaptă asta”, a declarat Donald Trump în faţa unor senatori republicani la Casa Albă.

„Poate că asta nu se va întâmpla. Se pot întâmpla lucruri în care, de exemplu, cineva va spune «Nu vreau să ne vedem, e prea agresiv», dar nu este chiar agresiv”, a adăugat el imediat.

Trump a anunţat pe 19 septembrie că se va întâlni cu Xi Jinping în Coreea de Sud, în ceea ce urma să fie prima lor întâlnire de la revenirea la Casa Albă. De asemenea, a menţionat o călătorie în China la începutul anului viitor.

Dar, pe 10 octombrie, a ameninţat că va anula discuţiile cu Xi şi va impune tarife masive Chinei după ce aceasta a introdus restricţii asupra pământurilor rare.

În ultimele sale declaraţii, Donald Trump pare să-şi fi îndulcit din nou tonul, afirmând, marţi, că întâlnirea va avea loc şi că vizita sa în China „destul de la începutul anului viitor” este „oarecum stabilită”.