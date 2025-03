Trump dă semnale că vrea să repare relația cu Europa: „Trebuie să avem acceptul și acordul europenilor la negocierile pentru Ucraina”

Donald Trump a părut că încearcă să repare relațiile tensionate SUA-Europa. Foto: Profimedia Images

Președintele SUA a făcut declarații surprinzătoare, luni seară, cu privire la negocierile de pace pentru războiul din Ucraina. Donald Trump spune că își dorește să aibă „acordul și acceptul” țărilor europene față de acordul de pace cu Rusia. În schimb, însă, l-a criticat din nou pe Zelenski, despre care a spus că ar putea fi exclus de la negocieri. Întrebat ce crede despre faptul că Rusia a transmis că poziția administrației Trump se potrivește cu poziția Kremlinului, Trump a spus că el a dat Rusiei „doar sancțiuni și lovituri de Javelin”.

Donald Trump l-a criticat din nou dur pe predecesorul său la Casa Albă, numind decizia de a oferi ajutor militar și umanitar Ucrainei drept „nesăbuită și prostească” și a spus că are de gând să recupereze „toți banii și mai mult”, dând, astfel, de înțeles că semnarea acordului pentru minerale cu Ucraina rămâne încă în picioare.

Totuși, Trump spune din nou că Zelenski „ar trebui să fie mai recunoscător” și a spus din nou, în mod fals, că „SUA au dat mai mulți bani Ucrainei decât Europa” și că „Europa își ia banii înapoi”. Aceste afirmații au fost contrazise, pe rând, de Emmanuel Macron și de Keir Starmer în timpul vizitelor celor doi la Casa Albă, luni și joi.

„Biden, în mod foarte nesăbuit și prostesc a dăruit 350 de miliarde de dolari unei țări pentru a lupta și pentru a încerca să facă lucruri, și știți ce s-a întâmplat? N-am primit nimic în schimba, doar i-a dat. Puteam să reconstruim întreaga marină americană cu banii aceștia. Ce facem noi acum e să-i recuperăm și să luăm și mai mult. E foarte important, mai ales pentru afacerea pe care o facem aici (n. red. – cu Taiwanul), cu cipuri și semiconductori, avem nevoie de minerale rare și ideea e că trebuie să le obținem.

Cred că ar trebuie să fie mai recunoscător pentru că această țară a fost alături de ei la bine și la rău, le-am dat mai mult decât Europa și Europa trebuia să lea dea mai mult. Această țară e gardul lor la graniță, nu vreau să insult Europa, doar zic că europenii au fost mai inteligenți decât Joe Biden, care habar n-avea de nimic, doar le-a dat bani degeaba. Ar fi trebuit să egalizeze cu noi – când am dat noi un dolar, era nevoie să dea și ei un dolar.

Noi am dat 350 de miliarde, ei au dat 100 probabil, dar mai mult, ei își iau banii înapoi pentru că le-au dat sub formă de împrumut. Când am văzut asta, știam de ceva timp, am zis că e momentul să fim inteligenți. În același timp, e bine pentru ei pentru că suntem noi în țară și le luăm mineralele rare care ne vor alimenta acest mare motor și noi vom fi acolo... vom avea o prezență. Toate acestea fiind spuse, îmi doresc un singur lucru – ca acei tineri să nu mai fie uciși, sunt uciși cu miile în fiecare săptămână. Săptămâna trecută 2700, din Ucraina și din Rusia. Nu sunt tineri americani, dar sunt oameni, vreau să văd asta oprindu-se.

Trump a făcut referire și la declarația lui Zelenski de mai devreme, criticându-l din nou pe președintele ucrainean.

„Vreau să văd războiul încheindu-se rapid. Nu vreau să dureze ani și ani. Președintele Zelenski, se presupune, a făcut o declarație pentru AP, eu nu sunt un mare fan al AP, poate a fost o declarație incorectă, dar ar fi spus că războiul o să dureze multă vreme. Sper că nu va avea dreptate”.

Președintele american a vorbit în termeni mult mai calzi față de Europa, luni seară, spunând că europenii au dat semnalul că vor încheierea războiului și că „sunt oameni de treabă”. Liderul de la Casa Albă i-a numit „prieteni” pe mai mulți șefi de stat și de guvern europeni, spunând că a fost sunat și că i s-a spus că se dorește încetarea războiului.

Vreau să fac acorduri cu toată lumea ca să încheim acest război, inclusiv cu Europa și cu țările europene. S-au comportat foarte bine, sunt oameni de treabă, mulți sunt prieteni de-ai mei – președinți, prim-miniștri de țări. Patru prim-miniștri și cinci președinți m-au sunat în ultimele zile și vor să lucreze”, a spus Donald Trump.

Totuși, Trump nu a vrut nici să confirme, nici să infirme posibilitatea încheierii ajutorului militar pentru Ucraina și înghețarea livrărilor de arme.

„Nu am vorbit de asta până acum, se întâmplă multe în timp ce vorbim, aș putea să vă dau un răspuns și apoi să revin și să nu mai fie de actualitate”, a spus el, întrebat fiind de un reporter.

„Cred că e nevoie de doi ca să dansezi și e nevoie să facem un acord cu Rusia și unul cu Ucraina. Trebuie să avem acceptul și acordul țărilor europene, pentru că cred că e important.

Trebuie să ne strângem toți într-o încăpere și să facem un acord. Nu ar trebui să fie greu de făcut, o putem face rapid. Poate că cineva nu vrea să facă acordul, dacă cineva nu vrea, cred că acea persoană nu va mai fi pe-aici prea mult, nu îl vom mai asculta prea mult. Eu cred că Rusia vrea un acord, sunt sigur că și poporul ucrainean vrea un acord. Au suferit mult.

Haideți să ne gândim, sub președintele Bush, rușii au pus mâna pe Georgia. Sub președintele Obama au obținut o frumoasă bază de submarine, Crimeea. Sub președintele Trump n-au obținut nimic și sub președintele Biden au încercat să pună mâna pe tot, pe toată Ucraina. Dacă nu veneam eu la putere, o și obțineau pe toată.

Știți ce le-am dat eu? Rachete anti-tanc. Le-am dat sancțiuni, i-am lovit cu Javelin. Știți tancurile acelea care mergeau spre Kiev? Erau de neoprit. Eu le-am dat Javelin. Putin o să vă spună, n-a fost bine pentru ei. Eu vreau dreptate”, a concluzionat președintele american.