Trump deschide ușa reconcilierii cu Anthropic: „Sunt oameni foarte inteligenți și ne pot fi foarte utili”

1 minut de citit Publicat la 19:48 21 Apr 2026 Modificat la 19:48 21 Apr 2026

Donald Trump a transmis marți că este dispus să rezolve conflictul cu Anthropic, compania de inteligență artificială căreia administrația sa i-a tăiat orice legătură cu guvernul american în urmă cu două luni, notează Agerpres.

„Vom ajunge la un acord”, a declarat președintele SUA într-un interviu telefonic la CNBC, descriindu-i pe cei de la Anthropic drept „oameni foarte inteligenți” care „ne pot fi foarte utili.”

Disputa a pornit de la refuzul Anthropic de a permite utilizarea modelelor sale de AI pentru supravegherea în masă a populațiilor civile și pentru atacuri letale efectuate de armata americană.

După luni de negocieri eșuate, secretarul Apărării Pete Hegseth a reziliat la sfârșitul lunii februarie contractul cu compania, iar Trump a extins apoi interdicția la toate entitățile guvernamentale.

Hegseth a cerut totodată includerea Anthropic pe o listă de companii considerate un „risc” pentru securitatea națională – o listă care, până atunci, cuprindea exclusiv companii străine.

Anthropic a contestat aceste decizii în instanță. La sfârșitul lunii ianuarie, un tribunal federal din San Francisco le-a suspendat, însă guvernul SUA a făcut apel. Într-o procedură paralelă, o instanță din Washington a refuzat să suspende includerea companiei pe listă. Ambele cauze urmează să fie judecate pe fond.

„Anthropic a vrut să-și dicteze termenii armatei noastre”, a declarat Trump marți. „Nu am putut accepta acest lucru”, a adăugat el. „Sunt foarte orientați spre stânga, dar suntem pe aceeași lungime de undă.”

Un prim semnal de apropiere a venit vineri, când CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a fost primit la Casa Albă. Un purtător de cuvânt a descris întâlnirea cu șefa de cabinet Susie Wiles și cu secretarul Trezoreriei Scott Bessent ca fiind „productivă și constructivă.”

Modelul de inteligență artificială al Anthropic, Claude, este în prezent singurul autorizat pentru utilizare în operațiuni clasificate ale armatei americane. După ruptura cu Anthropic, OpenAI a negociat un acord cu administrația pentru integrarea propriilor interfețe de AI în acest cadru, însă procesul nu este încă finalizat.