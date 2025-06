Trump e nemulțumit că în SUA sunt „prea multe” zile libere și spune că nici angajații nu le vor. ”Trebuie să schimbăm asta”

Trump e nemulțumit că în SUA sunt „prea multe” zile libere și spune că nici angajații nu le vor. FOTO: Getty Images

Donald Trump a criticat faptul că SUA are „prea multe” zile libere și spune că așa se pierd miliarde. „Trebuie să schimbăm asta”, a scris președintele SUA pe rețeaua socială Truth Social chiar de Juneteenth (19 iunie), zi de sărbătoare federală oficială, printr-o decizie a lui Joe Biden.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social, publicată chiar de Juneteenth (19 iunie), președintele american Donald Trump a criticat numărul crescut de sărbători legale din Statele Unite, susținând că „prea multe zile libere” afectează economia națională.

„Prea multe sărbători în care oamenii nu lucrează în America,” a scris Trump joi seara târziu. „Ne costă miliarde de dolari să ținem toate aceste afaceri închise.”

Trump a afirmat că acest trend „trebuie să se schimbe” și a sugerat că nici angajații nu ar dori atât de multe zile libere. „Nici lucrătorii nu-și doresc asta! În curând vom ajunge să avem o zi liberă pentru fiecare zi lucrătoare din an. Trebuie să schimbăm asta dacă vrem să face America măreață iar!”, a adăugat el.

Ce este Juneteenth

Juneteenth comemorează ziua din 19 iunie 1865, când trupele Uniunii conduse de generalul Gordon Granger au ajuns la Galveston, Texas, și au anunțat sfârșitul sclaviei pentru afro-americanii din acel stat. De-a lungul timpului, a fost o zi importantă în special pentru comunitățile afro-americane, iar în 2021 a devenit a 11-a sărbătoare federală oficială, printr-o lege semnată de președintele Joe Biden.

Legea a fost adoptată cu un sprijin larg, fiind votată în unanimitate în Senat și cu doar 14 voturi împotrivă în Camera Reprezentanților. De Juneteenth, majoritatea birourilor federale — inclusiv serviciile poștale — sunt închise, iar piețele financiare precum Nasdaq și Bursa din New York nu funcționează. Totuși, în sectorul privat, abordările diferă: unele companii oferă zi liberă plătită, altele nu.

Fostul peședinte Joe Biden a scris pe rețeaua X (fostul Twitter) că declararea Juneteenth drept sărbătoare federală a fost „unul dintre momentele președinției sale de care e cel mai mândru”.

„Este o zi a eliberării. O zi a comemorării. Și o zi a celebrării. Astăzi, a fost o onoare să fiu în Galveston, acolo unde libertatea a răsunat în urmă cu 160 de ani,” a transmis Biden.

Între timp, Casa Albă nu a răspuns solicitării publicației Business Insider pentru un comentariu oficial privind postarea lui Trump. Purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă, Karoline Leavitt, a precizat într-un briefing că „știe că este o sărbătoare federală” și le-a mulțumit jurnaliștilor „pentru că au venit la muncă”.

Întrebată dacă Trump a semnat vreo proclamație oficială legată de Juneteenth, Leavitt a spus că „nu are această informație”.

De la sprijin la ironie

Deși acum critică numărul de zile libere, Donald Trump a susținut în 2020 includerea Juneteenth în lista sărbătorilor naționale, ca parte a programului său electoral „Promisiunea către comunitatea de culoare din America”.

Tot în acea campanie, Trump a mutat un miting electoral programat inițial pe 19 iunie, în Tulsa (Oklahoma), pe 20 iunie, susținând ulterior că el a „făcut Juneteenth cunoscut”.

„Am făcut ceva bun: am făcut Juneteenth foarte cunoscut,” a spus el într-un interviu acordat Wall Street Journal. „Este un eveniment important, o perioadă importantă. Dar nimeni nu auzise de el.”

În același interviu, Trump s-a arătat surprins că administrația sa marcase în trecut această zi prin declarații oficiale. „Serios? Am dat o declarație? Casa Albă sub conducerea mea a dat o declarație?”, a întrebat, potrivit jurnaliștilor. „OK, OK. Bine.”

Până la această dată, site-ul Casei Albe nu a publicat nicio declarație oficială de comemorare a Juneteenth din partea administrației Trump în 2024.