Trump propune ca fiecare american să primească 2.000 de dolari, cu excepția celor bogați

2 minute de citit Publicat la 14:04 10 Noi 2025 Modificat la 14:04 10 Noi 2025

Președintele american Donald Trump a propus acordarea unor plăți de cel puțin 2.000 de dolari pentru toți americanii, cu excepția celor cu venituri mari, afirmând că această măsură "ar evidenția beneficiile politicii sale tarifare", scrie Euronews.

Liderul de la Casa Albă a lansat ideea unui "dividend tarifar", care ar urma să fie plătit aproape tuturor cetățenilor americani din veniturile colectate din tarifele vamale aplicate principalelor economii ale lumii. Propunerea are ca scop consolidarea sprijinului public, în contextul incertitudinii privind eventuala limitare a utilizării tarifelor de către Curtea Supremă.

Duminică, Trump a scris pe rețelele de socializare că "oamenii care sunt împotriva tarifelor vamale sunt niște proști", adăugând că Statele Unite "încasează trilioane de dolari și vor începe în curând să își achite datoria uriașă de 37 de trilioane de dolari".

El a sugerat, de asemenea, că "un dividend de cel puțin 2.000 de dolari pe persoană (fără a include persoanele cu venituri mari) va fi plătit tuturor". Suma ar echivala cu aproximativ 1.729 de euro. Administrația nu a oferit deocamdată detalii privind modalitatea de distribuire a acestor plăți.

În urma postării președintelui, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat într-un interviu pentru emisiunea This Week de la ABC News că "administrația ia în calcul reduceri de impozite", dar a menționat că nu a discutat direct cu Trump despre dividendul propus.

"Dividendurile de 2.000 de dolari ar putea lua multe forme, în multe feluri", a spus Bessent, sugerând opțiuni precum eliminarea impozitului pe bacșișuri, pe ore suplimentare, pe asigurările sociale, sau chiar deductibilitatea dobânzii la creditele auto.

Potrivit Centrului de Cercetare Pew, Statele Unite au aproximativ 340 de milioane de cetățeni, dintre care aproape 19% trăiesc în gospodării cu venituri mari. Astfel, circa patru cincimi dintre americani s-ar putea califica pentru dividendul propus.

Schema ar urma să coste bugetul federal, care încă nu a fost promulgat, sute de miliarde de dolari în anul 2026.

Conform Comitetului SUA pentru un Buget Federal Responsabil, taxele vamale colectate în anul fiscal 2025 au totalizat aproximativ 195 de miliarde de dolari (168,6 miliarde de euro), o creștere de 118 miliarde de dolari (102 miliarde de euro), adică circa 150% față de anul precedent.

În același timp, costul serviciului datoriei naționale continuă să afecteze bugetul american, ridicându-se la peste 122% din PIB, adică 37,64 trilioane de dolari (32,5 trilioane de euro).

Anunțul lui Trump vine după o săptămână tensionată pentru planurile sale tarifare. Curtea Supremă a ridicat îndoieli cu privire la autoritatea sa de a impune tarife reciproce în baza puterilor de urgență, după ce instanțele inferioare au decis anterior că președintele și-ar fi depășit atribuțiile.

Trump a avertizat că anularea tarifelor ar fi un "dezastru" pentru țară, subliniind că o mare parte din veniturile obținute ar fi folosite pentru reducerea datoriei naționale.

Tarifele vamale au devenit un pilon central al politicii externe a lui Trump în cel de-al doilea său mandat, fiind impuse cu procente de două cifre asupra majorității țărilor. Președintele și-a justificat măsurile afirmând că deficitele comerciale cronice ale Statelor Unite reprezintă o urgență națională.