”Credeam că Putin negocia când a trimis trupe la graniță”: Trump recunoaște că a fost „surprins” de invazia Ucrainei și spune că președintele Rusiei este „foarte schimbat”

„Sunt surprins – sunt surprins. Am crezut că negociază când și-a trimis trupele la graniță. Chiar am crezut că negociază”, a spus Trump pentru Washington Examiner în timpul unui interviu telefonic de marți seara de la proprietatea sa din Mar-a-Lago. „Am crezut că este o modalitate grea,dar inteligentă de a negocia”.

Trump, care se pare că a dezvoltat o relație de lucru strânsă cu Moscova în timpul președinției sale, a spus că Putin s-a „schimbat foarte mult” de când cei doi au lucrat ultima dată împreună.

M-am gândit că va încheia o afacere bună, așa cum o fac toți ceilalți cu Statele Unite și cu ceilalți oameni cu care tind să aibă de-a face - știi, ca orice înțelegere comercială. Nu am făcut niciodată un acord comercial bun până când am venit eu”, a spus Trump. — Și apoi cred că s-a schimbat. Este un lucru foarte trist pentru lume. E foarte schimbat”.

Fostul președinte american s-a confruntat cu critici pentru relația sa cu Putin și, cel mai recent, pentru că nu l-a criticat în urma invaziei.

Colegii republicani ai lui Trump, inclusiv fostul vicepreședinte Mike Pence și fostul consilier pentru securitate națională la Casa Albă, Robert C. O'Brien, l-au denunțat public pe liderul de la Kremlin și au spus că nu va exista milă pentru simpatizanții lui Putin din partidul lor.

În mod similar, președintele democrat Joe Biden l-a numit pe Putin „tiran” și a răspuns invaziei sale cu sancțiuni diplomatice și economice.

Trump a respins marți ideea că a fost blând cu liderul rus și a susținut că Moscova nu ar fi invadat niciodată Ucraina dacă el era încă în funcție, potrivit Daily Mail.

„Am fost foarte, foarte dur cu Putin”, a spus Trump pentru presa. „În același timp, m-am înțeles foarte bine cu el. Dar m-am înțeles foarte bine cu majoritatea [liderilor lumii]”.

Fostul președinte miliardar a mai susținut că a împins adesea agendele lui Putin în timp ce acesta era în funcție.

„Când te gândești la asta, cine a fost mai dur cu Rusia decât mine?” a întrebat Trump, înainte de a adăuga: ”Am dat miliarde de dolari pentru NATO”.

„Acum, toți acești bani merg împotriva Rusiei, așa că am făcut asta. Am închis conducta. Știi, conducta a fost închisă, iar Biden a deschis-o. În plus, am dat cele mai mari sancțiuni pe care le-a dat cineva vreodată împotriva Rusiei”, a spus el.

„Am fost foarte critic la adresa lui Putin din punctul de vedere al comportamentului, din punctul de vedere al strângerii de miliarde și miliarde de dolari pentru NATO pentru a proteja, în primul rând, Europa împotriva Rusiei. Nimeni altcineva nu a făcut asta.

Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie, în ceea ce de atunci a devenit cel mai mare atac asupra unui stat european de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial în 1945.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri dimineața că discuțiile de pace par mai realiste, dar liderii au nevoie de mai mult timp. Oficialii speră că războiul s-ar putea încheia mai devreme decât se aștepta, posibil până în mai.

„Întâlnirile continuă și, sunt informat, pozițiile din timpul negocierilor sună deja mai realist. Dar mai este nevoie de timp pentru ca deciziile să fie în interesul Ucrainei', a spus Zelensk într-o adresă video de miercuri.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că este prea devreme pentru a prezice progresele în discuții, remarcând: „Munca este dificilă, iar în situația actuală faptul că (discuțiile) continuă este probabil pozitiv”.

Biden va face prima sa vizită în Europa de când Rusia a invadat Ucraina pentru a discuta despre criză cu NATO, la sediul alianței militare de la Bruxelles, pe 24 martie, a anunțat Casa Albă. De asemenea, este de așteptat să anunțe miercuri o asistență suplimentară de securitate de 800 de milioane de dolari pentru Ucraina.

Între timp, atacurile aeriene rusești au ucis cinci persoane în capitala Kiev, marți, în timp ce clădiri au fost incendiate și oameni au fost îngropați sub moloz. Rusia neagă că a vizat civili.

Puțin peste 3 milioane de oameni au fugit acum din Ucraina, potrivit Națiunilor Unite, peste 1,8 milioane au sosit în Polonia.