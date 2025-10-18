Trupele Gărzii Naționale sunt în stare de alertă. Peste 2.500 de proteste anti-Trump sunt așteptate în toată America

Guvernatorii din Texas și Virginia au activat deja trupele Gărzii Naționale din statele lor. sursa foto: Getty

Guvernatorii republicani din mai multe state americane au plasat trupele Gărzii Naționale în stare de alertă, în pregătirea unor proteste naționale împotriva lui Donald Trump și a politicilor sale, scrie BBC.

Organizatorii protestelor „No Kings” („Fără regi”) spun că manifestațiile vor avea loc în peste 2.500 de locuri din Statele Unite. Aliații lui Trump au acuzat protestatarii că ar fi afiliați mișcării Antifa, pe care MAGA o caracterizează ca fiind „de extremă stânga”.

Guvernatorii din Texas și Virginia au activat deja trupele Gărzii Naționale din statele lor, însă nu este clar cât de vizibilă va fi prezența militară. Organizatorii susțin că la ultimul protest „No Kings”, desfășurat în luna iunie, peste cinci milioane de oameni au ieșit în stradă pentru a denunța agenda politică a lui Trump.

Manifestațiile de sâmbătă sunt așteptate să înceapă la New York, la ora 11:00 (EST) – 16:00 ora României – și să continue pe tot parcursul zilei în alte orașe din SUA. Protestatarii spun că acțiunea lor este menită să conteste „autoritarismul” fostului președinte.

„Președintele crede că domnia lui este absolută”, afirmă organizatorii pe site-ul lor. „Dar în America nu avem regi – și nu vom da înapoi în fața haosului, corupției și cruzimii”.

Și în Europa au avut loc manifestații de solidaritate, în Berlin, Madrid și Roma, în sprijinul protestatarilor americani. Într-un interviu pentru Fox News, programat să fie difuzat duminică, dar prezentat parțial sâmbătă, Donald Trump a făcut referire la proteste.

„Un rege! Nu e o glumă”, a spus Trump într-un fragment difuzat în avans. „Știi, se referă la mine ca la un rege. Eu nu sunt un rege”.

Garda Națională, activată în mai multe state

Unii republicani au numit manifestațiile „mitinguri ale urii împotriva Americii”.

„Va trebui să scoatem Garda Națională,” a declarat senatorul republican din Kansas, Roger Marshall, potrivit CNN. „Sper să fie pașnice. Dar mă îndoiesc”.

Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a activat, joi, Garda Națională înaintea protestului programat la Austin, capitala statului.

El a justificat decizia prin necesitatea de a „gestiona o manifestație planificată, asociată Antifa”.

Democrații au condamnat măsura, inclusiv liderul local Gene Wu, care a spus: „Trimiterea soldaților înarmați pentru a reprima proteste pașnice este ceea ce fac regii și dictatorii – iar Greg Abbott tocmai a demonstrat că este unul dintre ei”.

Guvernatorul statului Virginia, Glenn Youngkin, tot republican, a emis o decizie similară, ordonând activarea Gărzii Naționale.

Printre celebritățile care și-au anunțat participarea la protestele „No Kings” se numără Jane Fonda, Kerry Washington, John Legend, Alan Cumming și John Leguizamo.